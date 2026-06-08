Cruzar el bulevar del norte, un desafío para 200 escolares del centro Dionisio de Herrera

San Pedro Sula, Honduras

Padres de familia y personal docente del centro de educación básica Dionisio de Herrera, en el barrio Río Blanco, hicieron un llamado a la Gerencia de Infraestructura Municipal para que les apoye con la construcción de un puente peatonal en la zona. En entrevista con LA PRENSA, la directora del centro educativo, Miriam Dinora Martínez, explicó que al menos 200 niños deben cruzar el bulevar del Norte diariamente para asistir a clases.

“En ocasiones, nosotros les pagamos el pasaje para que se puedan ir en mototaxi a sus casas; ellos no pueden pagar dos veces el costo del pasaje, no todos cuentan con una solvencia económica estable”, afirmó. La petición surge debido al alto flujo vehicular en el bulevar del Norte, donde circulan tanto vehículos livianos como de carga pesada. Los docentes del centro educativo, que atiende a una matrícula de aproximadamente 1,060 alumnos, junto con el patronato del sector, expresaron su preocupación por la situación. Los habitantes enfrentan desafíos relacionados con la seguridad vial, pese a que en los últimos años se han construido algunas estructuras peatonales, como el puente frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el de la colonia Fesitranh. Sin embargo, en sectores como Río Blanco y Los Castaños, los peatones siguen expuestos diariamente al cruzar esta vía.

" “Como comunidad, nosotros necesitamos un puente peatonal para evitar una tragedia” Miriam Martínez, directora del Dionisio de Herrera

La falta de un puente peatonal genera inseguridad, temor y riesgo de accidentes. Los vecinos se ven obligados a cruzar entre vehículos, lo que incrementa la posibilidad de atropellamientos. La situación preocupa especialmente porque en la zona también se ubica una parada de buses utilizada por estudiantes de distintos centros educativos y personas de todas las edades. Los residentes consideran que la construcción de esta infraestructura ayudaría a reducir el riesgo de accidentes y brindaría mayor seguridad a quienes cruzan diariamente por motivos de estudio o trabajo.

Solicitud de mejoras en el centro educativo

Docentes y padres de familia también solicitaron apoyo a la alcaldía para culminar el proyecto del piso de la cancha del centro básico. La directora Miriam Martínez expresó que el alcalde sampedrano había prometido la finalización del proyecto, que consiste en la construcción de un piso de cemento en el área de la cancha, la cual tiene una extensión de 476 metros cuadrados. Este espacio es utilizado para actividades de educación física, eventos de gimnasia y actos cívicos. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, la cancha permanece anegada por la acumulación de agua. La falta de un sistema de drenaje adecuado impide la evacuación del agua, lo que provoca lodo, humedad, criaderos de zancudos y condiciones insalubres para estudiantes y docentes.