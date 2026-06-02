Marcelo Flores representará a Honduras en la Abilities Expo 2026

San Pedro Sula, Honduras.

A sus 19 años, Marcelo Antonio Flores está a punto de vivir una experiencia que podría marcar un antes y un después en su vida. El sampedrano fue invitado a participar en la Abilities Expo 2026, uno de los eventos más importantes de Estados Unidos en materia de accesibilidad, inclusión y tecnología para personas con discapacidad. La exposición, que este año se realizará en Orlando, Florida, reunirá a personas con discapacidad, especialistas, empresas y organizaciones dedicadas al desarrollo de herramientas que promueven mayor independencia y calidad de vida. La agenda incluye actividades como presentaciones de innovaciones tecnológicas, dispositivos de asistencia, espacios de intercambio y capacitaciones orientadas a fortalecer la autonomía y accesibilidad. En entrevista con LA PRENSA, Marcelo expresó que se siente honrado de haber sido invitado y agradeció a la fundación Luis Braille por apoyarlo para poder asistir al encuentro, con el propósito de adquirir nuevos conocimientos y compartirlos luego con los estudiantes de la institución que lo ha acompañado desde su infancia. Su historia comenzó en la colonia Satélite. Tenía apenas dos meses de edad cuando una de sus tías notó que algo no estaba bien con su visión. Tras acudir al médico, sus padres recibieron la noticia de que Marcelo tenía discapacidad visual.

Su madre, Reina Amaya, relató que el camino no ha sido fácil, pero que en la escuela Luis Braille encontraron un aliado fundamental para la formación y rehabilitación de su hijo. Allí aprendió a leer y escribir, utilizar el bastón y desarrollar habilidades que le permitieran desenvolverse con mayor autonomía. Esa preparación le abrió las puertas para integrarse al sistema de educación pública y continuar años más tarde sus estudios en el emblemático instituto José Trinidad Reyes, donde obtuvo el título de Bachiller Técnico Profesional en Informática. Durante la secundaria enfrentó diversos desafíos, entre ellos las dificultades derivadas de la pandemia, las limitaciones de accesibilidad y la falta de recursos tecnológicos adaptados. Sin embargo, logró avanzar gracias a su perseverancia, el apoyo de docentes comprometidos y el acompañamiento de su familia. Fue en esa etapa cuando descubrió que las herramientas digitales pueden convertirse en grandes aliadas para las personas con discapacidad visual, al facilitar el acceso a la educación, el trabajo, la comunicación y la información de manera más independiente.