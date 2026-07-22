"Estaba haciendo su casita": Madre de hondureña que murió ahogada en Ohio rompe en llanto

La familia Marina Suyapa Regalado, la hondureña que murió por ahogamiento en Ohio, Estados Unidos, junto a su esposo, pidió este martes a las autoridades hondureñas agilizar las gestiones para repatriar su cuerpo y darle sepultura en su comunidad de origen, en el municipio de Lepaera, departamento de Lempira.
María Elena Miranda Romero, madre de la joven, manifestó que la familia atraviesa momentos de incertidumbre mientras espera conocer cuándo podrán trasladar los restos de su hija a Honduras.
Aseguró que hasta ahora no ha recibido información oficial sobre el proceso y que los avances los conoce únicamente por medio de uno de sus hijos, quien reside en Estados Unidos y realiza las diligencias.
"Solo le pido a las autoridades que me ayuden a traerla aquí a Lepaera para poder darle cristiana sepultura. Quiero verla por última vez", expresó.
Marina Regalado emigró a Estados Unidos hace aproximadamente cinco años en busca de mejores oportunidades. Según su madre, durante ese tiempo se convirtió en uno de los principales apoyos económicos de la familia, enviando dinero para contribuir con los gastos del hogar y la compra de medicamentos.
"Ella era la que me mandaba dinero porque nosotros somos de escasos recursos. Yo padezco de azúcar y ella siempre estaba pendiente de ayudarnos", relató.
La madre recordó que la última conversación con su hija ocurrió el sábado, pocas horas antes del accidente. En esa llamada, Marina le reiteró que continuaría apoyándola y le pidió que cuidara de su salud.
Además, contó que la joven mantenía el proyecto de mejorar la vivienda familiar en Lepaera. "Me decía que me iba a poner las puertas y las ventanas de la casa. Ese era uno de sus sueños", recordó entre lágrimas.
La familia también reveló que Marina enfrentaba una enfermedad oncológica y estaba cerca de finalizar su tratamiento médico.
De acuerdo con el testimonio de su madre, únicamente le restaban dos sesiones para completar el proceso, por lo que confiaban en que pronto podría recuperar completamente su salud.
Tras la tragedia, otra de las preocupaciones de la familia es la situación de la hija de Marina, una niña de seis años que permanece en Ohio.
Mientras avanzan los trámites de repatriación, los padres de Marina reiteraron su llamado a las autoridades y a las personas que deseen solidarizarse con los gastos funerarios, con la esperanza de poder trasladar el cuerpo de la joven a Lepaera y darle el último adiós junto a sus seres queridos.