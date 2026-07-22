A sus 100 años, Petrona Cruz es la lectora más fiel de Diario LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras.

Sentada en la sala de su vivienda, en el barrio La Granja de San Pedro Sula y portando con orgullo la banda de "Madre de la Fraternidad Reyista", Petrona Cruz recibió con una sonrisa cálida al equipo de Diario LA PRENSA para compartir parte de su historia. Vestía un elegante traje que parecía hecho a medida, tal como se acostumbraba en los años de su juventud. Llevaba el cabello recogido en un moño que dejaba lucir sus hermosas canas, reflejo de una vida marcada por el esfuerzo, el servicio a la comunidad y los momentos compartidos en familia. A sus 100 años, continúa siendo una de las lectoras más fieles de este periódico, fundado en 1964, cuando ella tenía 38 años. Prueba de ello son los ejemplares apilados junto al mueble donde suele sentarse por las tardes, mientras espera que su hijo menor, Rafael López, regrese del trabajo con la edición del día. A pesar del paso de los años, conserva una vista privilegiada. Aunque tiene anteojos, asegura que estos más bien le dificultan la lectura, por lo que suele quitárselos para leer las noticias con mayor facilidad. Nació cerca de Cofradía el 28 de abril de 1926, apenas 12 días antes de que se fundara el instituto José Trinidad Reyes, con el que, sin imaginarlo, mantendría un estrecho vínculo años más tarde.

Era la mayor de ocho hermanos, creció en una familia humilde, pero donde le enseñaron el valor del trabajo honesto. Su padre, originario de Santa Bárbara, se dedicaba a la agricultura, mientras que su madre cuidaba de la familia y realizaba labores del hogar. No logró completar la primaria debido a las frecuentes crisis de asma que padecía de niña, por lo que su madre decidió retirarla de la escuela antes de que concluyera el tercer grado. Aun así, conserva un léxico cuidado y una forma elegante de expresarse. Llegó a San Pedro Sula cuando apenas tenía 12 años, con el objetivo de trabajar en casa de dos hermanas de apellido Rodríguez, para poder apoyar a sus padres con los gastos del hogar. “La ciudad era muy diferente en aquel entonces”, recordó con nostalgia.

Con el tiempo, se fue abriendo camino por su cuenta y logró trabajar en reconocidas tiendas de la calle del comercio durante muchos años. Los domingos, disfrutaba ir al matiné con sus amigas. "Solo nos daban permiso de salir los domingos, nos gustaba ir al cine. Antes era barato y nos divertíamos. Con 40 centavos podíamos ver dos películas; una mexicana y otra extranjera", compartió.

Conoció a su compañero de vida, Roque Armando López, cuando este trabajaba como profesor en un centro educativo de la ciudad. Ambos se enamoraron y formaron una familia integrada por diez hijos.

Desafortunadamente, López falleció cuando sus hijos eran adolescentes. Debido a esto tuvo que redoblar esfuerzos para poder sacar adelante a sus hijos, aunque reconoce que no estuvo sola, pues la familia de su difunta pareja, estuvo siempre apoyándola. La mayoría de sus hijos estudió en el José Trinidad Reyes y algunos de ellos forman parte de la Fraternidad Reyista. En reconocimiento a ese vínculo familiar y a una vida marcada por los valores que identifican al JTR, doña Petrona fue nombrada recientemente madre de la fraternidad, en el marco de una celebración que une el centenario de la institución con sus 100 años de vida.