“Jamás pensé estar en el centenario”, el emotivo regreso de una exreina del JTR

San Pedro Sula, Honduras.

Medio siglo después de haber sido coronada reina del cincuentenario del instituto José Trinidad Reyes, Juana Leticia Cook Pineda volvió a caminar por los pasillos del centro educativo que marcó su juventud y gran parte de su historia personal. Esta vez no llegó como aquella adolescente de 16 años que conquistó el cariño de sus compañeros en una reñida contienda por la corona, sino como una de las invitadas distinguidas de la celebración del centenario de la emblemática institución donde se formó. Su presencia provocó aplausos, sonrisas y nostalgia durante la coronación de las reinas del centenario, celebrada el jueves en una tarde llena de música, historia y orgullo estudiantil. Frente a cientos de alumnos, la exreina volvió al escenario y compartió con LA PRENSA que estudiar en el JTR ha sido una de las etapas más bonitas de su vida. Con nostalgia recordó las anécdotas, experiencias y momentos inolvidables junto a sus compañeros.

Juana Leticia recordó que su vínculo con el José Trinidad Reyes comenzó desde mucho antes. Primero fue madrina estudiantil en 1973 cuando cursaba ciclo común. "Estar aquí me trae muchos recuerdos con mis compañeros y maestros, comencé a estudiar desde pequeña, ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida", expresó. Cook contó que cuando fue coronada reina del cincuentenario en 1976, cursaba segundo de carrera y compitió con otras 24 jóvenes. “Así como estamos aquí en este pleno, así me eligieron a mí, fue algo bonito, para mí representaba un logro”, relató emocionada, mientras las imágenes de aquella juventud parecían regresar por un instante. Nunca imaginó que cinco décadas después regresaría al mismo escenario para ser parte de otra celebración histórica. “Jamás pensé estar en los 100 años”, confesó, al tiempo que reveló que en los últimos meses ha enfrentado problemas de salud y llegó a creer que no podría asistir al evento.

Aunque el paso de los años la llevó por distintos caminos, nunca se desligó emocionalmente del instituto. Tras graduarse como Perito Mercantil y Contador Público en 1977, formó una familia, emigró un tiempo a El Mochito junto a su esposo y posteriormente regresó a San Pedro Sula para integrarse al negocio familiar Calizas de Honduras. Con orgullo también habló de sus raíces sampedranas. Contó que aún vive en el barrio Los Andes, en la misma casa donde creció y desde donde comenzó a construir los recuerdos que hoy guarda con cariño. “Orgullosamente sigo viviendo allí”, dijo con una sonrisa. Durante su participación, Juana Leticia aprovechó para dejar un mensaje a los jóvenes del JTR, invitándolos a valorar su formación y darle dignidad a la institución. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los asistentes, muchos de ellos conmovidos por la historia y el cariño que aún conserva por este centro educativo.