Estudiantes del JTR eligen a la reina del centenario

San Pedro Sula, Honduras.

El instituto José Trinidad Reyes continúo este martes con las actividades conmemorativas de sus 100 años de fundación, con la elección de la señorita simpatía, señorita cultura y la reina del centenario, uno de los eventos más esperados por los estudiantes.

La jornada inició con la fase de entrevistas a las candidatas de las jornadas matutina y vespertina, quienes fueron evaluadas por un jurado calificador integrado por alumnos, maestros jubilados y profesionales egresados de la institución.

En este espacio, las jóvenes respondieron preguntas de cultura general y sobre la historia del instituto, en un formato que buscó ir más allá de lo estético.

Durante el proceso también se tomaron en cuenta aspectos como la presentación personal, desenvolvimiento en pasarela, la elegancia, valores, identidad cultural, seguridad, la claridad en la comunicación y el carisma, cualidades clave para quienes aspiran a representar a esta emblemática institución en una fecha tan significativa.

Entre las particpantes se encuentran Virginia Jacqueline Ayala, Nathaly Banegas, Génesis Cantarero, Danna Lizzett Benítez, Keyli Sarahí Salvador, Adriana Gisselle Torres, Seydi Loani Cantarero, Génesis Belén Canales, Sharon Denisse Díaz y Nasly G. Guevara, quienes representan a distintas carreras del centro educativo.