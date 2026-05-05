Condenan a 920 años de prisión a 15 mujeres por masacre en cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras

La sentencia fue emitida por la Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que determinó la responsabilidad penal de las acusadas como coautoras de los crímenes.

​​​​​​A 920 años de prisión fue condenada cada una de las 15 mujeres privadas de libertad halladas culpables de participar en la muerte de 46 internas en el Centro Femenino de Adaptación Social, conocido como PNFAS , informó el Poder Judicial.

De acuerdo con la resolución judicial, a cada una se le impusieron 20 años de prisión por cada uno de los 46 delitos de asesinato, lo que suma una condena de 920 años , bajo la figura de concurso real de delitos.

Además, el tribunal las declaró culpables por cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa inacabada, en perjuicio de cuatro víctimas sobrevivientes, por los que recibieron una pena adicional de 13 años y cuatro meses de prisión.

A esas condenas se suman otros delitos: asociación para delinquir, con seis años de prisión; incendio cualificado, con 15 años; porte de arma de fuego de uso comercial, con un año de prisión más un año de localización permanente, y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, con cuatro años de cárcel.

Según las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los hechos ocurrieron en horas de la mañana dentro del centro penal, como resultado de una acción previamente planificada por un grupo de internas.

De acuerdo al Ministerio Público, las acusadas habrían sometido inicialmente a agentes penitenciarias con armas de fuego y objetos contundentes, y las despojaron del control de los módulos para facilitar el acceso a otras áreas del recinto.

Posteriormente, de forma coordinada, ingresaron a los módulos donde se encontraban internas de un grupo rival, forzaron accesos y deshabilitaron el sistema de videovigilancia.

Durante el ataque se registraron disparos con armas de fuego y un incendio provocado en uno de los módulos, lo que dejó como resultado la muerte de decenas de privadas de libertad y varias mujeres heridas.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los hechos fueron resultado de una acción previamente planificada por un grupo de internas vinculadas a la Pandilla 18.