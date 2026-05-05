Honduras conectará internet satelital a 8,000 escuelas

Teguicigalpa, Honduras

Según las autoridades, la iniciativa forma parte de una estrategia para reducir la brecha digital , especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde el acceso a internet ha sido históricamente limitado.

La Secretaría de Educación (Seduc) anunció la implementación de un proyecto de conectividad que busca llevar internet satelital a unos 8,000 centros educativos del país.

"El presidente ha anunciado que se van a conectar 8,000 centros educativos. Ya estamos trabajando en eso", dijo Dennis Cáceres, viceministro de Educación.

La conectividad sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del sistema educativo público. Se estima que solo el 7% de los más de 17,500 centros educativos a nivel nacional cuentan con acceso a internet.

Es decir, unos 2,000 centros escolares están conectados, lo que contribuye al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje.

En ese sentido, mediante el uso de la tecnología Starlink, propiedad del empresario Elon Musk, las autoridades hondureñas buscan reducir la brecha digital con la implementación del servicio en 8,000 centros adicionales.

El proyecto de conectividad forma parte de un plan integral para mejorar los centros escolares. A este se suma un programa orientado a fortalecer la infraestructura en al menos 33 municipios considerados entre los más vulnerables del país.

"Tenemos un proyecto que ya va a iniciar para 33 municipios más pobres de este país con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocado en infraestructura, aprendizaje y conectividad", indicó Dennis Cáceres, viceministro de Educación.

Este programa contempla mejorar las condiciones de al menos 200 centros educativos en esos municipios.

No obstante, las autoridades indicaron que se debe actualizar el plan maestro para determinar cuántos centros escolares presentan problemas estructurales.