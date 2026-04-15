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Al maestro Alex Castro le dispararon cuando se disponía a impartir clases

Un docente identificado como Alex Armando Castro fue asesinado a disparos dentro de su aula de clases en Nacaome, Valle, cuando sujetos armados ingresaron al centro educativo.

Al maestro Alex Castro le dispararon cuando se disponía a impartir clases
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El docente Alex Armando Castro fue asesinado cuando se disponía a impartir clases; fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones dentro de su aula durante su jornada laboral.
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El docente Alex Armando Castro fue asesinado a disparos dentro de su aula de clases en una escuela de Nacaome, Valle.
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Alex Castro laboraba en la escuela Francisco Javier Montalván, en Nacaome.
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Alex Armando Castro murió tras ser atacado a disparos.
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Según el reporte preliminar de la Policía, el docente fue asesinado dentro de su aula de clases en plena jornada laboral, luego de que sujetos armados ingresaran a la escuela.
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El ataque armado contra el docente provocó pánico entre estudiantes y personal del centro educativo en Valle.
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Dos sujetos en motocicleta habrían ingresado a la escuela y asesinado al maestro dentro del aula, según relataron vecinos.
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La Policía Nacional investiga el asesinato del maestro ocurrido dentro de una escuela en Nacaome, Valle.
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Alex Armando Castro era reconocido como un buen maestro, muy querido y respetado por la comunidad educativa de Nacaome.
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Alex Armando Castro deja un profundo vacío entre quienes valoraban su vocación y compromiso.
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