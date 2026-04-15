Al maestro Alex Castro le dispararon cuando se disponía a impartir clases

El docente Alex Armando Castro fue asesinado cuando se disponía a impartir clases; fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones dentro de su aula durante su jornada laboral.
El docente Alex Armando Castro fue asesinado a disparos dentro de su aula de clases en una escuela de Nacaome, Valle.
Alex Castro laboraba en la escuela Francisco Javier Montalván, en Nacaome.
Alex Armando Castro murió tras ser atacado a disparos.
Según el reporte preliminar de la Policía, el docente fue asesinado dentro de su aula de clases en plena jornada laboral, luego de que sujetos armados ingresaran a la escuela.
El ataque armado contra el docente provocó pánico entre estudiantes y personal del centro educativo en Valle.
Dos sujetos en motocicleta habrían ingresado a la escuela y asesinado al maestro dentro del aula, según relataron vecinos.
La Policía Nacional investiga el asesinato del maestro ocurrido dentro de una escuela en Nacaome, Valle.
Alex Armando Castro era reconocido como un buen maestro, muy querido y respetado por la comunidad educativa de Nacaome.
Alex Armando Castro deja un profundo vacío entre quienes valoraban su vocación y compromiso.