Muere segunda víctima tras el atentado contra Mari Medina en Catacamas

La joven Angie Yánez López, de 18 años, se convirtió en la segunda víctima mortal del ataque armado registrado el pasado martes en Catacamas, Olancho, donde también perdió la vida la comerciante Marilyn Medina.
De acuerdo con información preliminar, la joven falleció luego de no ser ingresada al Hospital Escuela debido a la falta de cupo en el área de emergencias.
Angie López había resultado gravemente herida durante el ataque perpetrado en una tienda de ropa, propiedad de Marilyn Medina, de 34 años, donde ambas se encontraban al momento del hecho.
Según se informó, la joven trabajaba en el negocio de Medina, quien era conocida en la zona por su actividad comercial y su esfuerzo por sacar adelante a su familia.
El ataque ocurrió cuando sujetos fuertemente armados irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego contra las personas presentes.
En el lugar murió Marilyn Medina, mientras que las otras dos personas presentes resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial. Sin embargo, este día se confirmó la segunda víctima mortal.
Entre los heridos se encontraba, presuntamente, la expareja de Mari Medina; las autoridades investigan si estuvo involucrado en el hecho.
Mari Medina, madre de tres hijos, era reconocida en Catacamas por su emprendimiento, ya que había iniciado su negocio desde cero y también vendía comida, destacándose por sus “pollos chucos”.
El comisionado de Policía, Anselmo Fajardo, indicó que una de las hipótesis que se manejan sobre el crimen es un posible móvil pasional. Horas después del hecho, fue capturada una persona que sería la actual pareja de la víctima.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la participación del detenido en el ataque, mientras familiares y pobladores lamentan la muerte de ambas mujeres, en un hecho que ha generado consternación en la comunidad.
“Ella era muy querida; la gente la admiraba por su constante esfuerzo”, expresó uno de sus allegados en redes sociales
Se espera que en las próximas horas se puedan revelar más detalles sobre el crimen de Mari Medina y confirmar su móvil.