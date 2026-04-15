Revelan el historial delictivo de la pareja y asesino confeso de Yessy Maldonado en Roatán

Jovanni Luis Connor Rivers asegura que la muerte de Yessy Maldonado fue un accidente, la familia de ella lo acusa de un pasado violento y el jefe de la policía confirmó un historial delictivo relacionados con el tráfico de drogas. Esta es la historia detrás de la muerte de una joven madre de cinco niños que murió la madrugada del lunes en Roatán, Islas de la Bahía.