Revelan el historial delictivo de la pareja y asesino confeso de Yessy Maldonado en Roatán

Jovanni Luis Connor Rivers asegura que la muerte de Yessy Maldonado fue un accidente, la familia de ella lo acusa de un pasado violento y el jefe de la policía confirmó un historial delictivo relacionados con el tráfico de drogas. Esta es la historia detrás de la muerte de una joven madre de cinco niños que murió la madrugada del lunes en Roatán, Islas de la Bahía.
La hermana de Yessy reveló al medio local Roatán Hable Claro que hace unos meses su hermana se había intentado separar de Jovanni Luis Connor Rivers, pero este la logró convencer, pese a sus instencia de que lo dejara.
Connor Rivers, según palabras de Bertha, le había dado una golpiza previa a la incidente del lunes cuando murió de forma violenta en Roatán.
El crimen ocurrió en esta casa de la comunidad de Crawfish Rock, al norte de Roatán.
Yessy tenía 24 años, era madre de cinco hijos y era originaria de Tocoa, Colón.
Connor dijo a un medio local que él llegó a su casa y todo estaba oscuro. "Con mi teléfono alumbré y vi que tenía un machete debajo de la almohada", contó.
Connor reconoció que la pistola que se usó en el crimen de Yessy es de él, pero alega que ella en un momento se la logró quitar y que se habría disparado cuando le lanzó una patada en medio de un forcejeo.
Pese que Connor alega que actuó en defensa propia, las los hechos huyó del lugar y horas más tarde fue capturado por la Policía Nacional.
La hermana de Yessy contó que ella ya lo había denunciado por un altercado reciente, pero que al llegar a la policía, le dijeron que debía regresar porque andaba en estado de ebriedad.
El jefe de la policía en Roatán, el comisario Lisandro Muñoz García confirmó que Jovanni Luis Connor Rivers había sido capturado anteriormente en posesión de droga y un arma de fuego.
Jovanni Luis Connor Rivers está acusado de parricidio y tras la audiencia de declaración de imputado fue enviado a prisión.
El cuerpo de Yessy Maldonado fue entregado desde el lunes 13 de abril a su familia.