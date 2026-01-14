Elon Musk niega que la IA Grok genere imágenes de menores sin ropa

Nueva York, Estados Unidos

El dueño de X, Elon Musk, negó este miércoles que la herramienta de inteligencia artificial (IA) de su red social, Grok, haya generado imágenes de menores desnudos, tras la aparición en la plataforma de imágenes de personas -sobre todo mujeres- en ropa interior y en bikini sin consentimiento. "No tengo conocimiento de ninguna imagen de menores desnudos generada por Grok. Literalmente ninguna", escribió Musk en su red social. El también director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX dijo que Grok solo genera las imágenes que los usuarios le piden y que "se negará a producir cualquier contenido ilegal, ya que el principio de funcionamiento de Grok es obedecer las leyes de cualquier país o estado".

"Puede haber ocasiones en que un ataque informático a las indicaciones de Grok produzca resultados inesperados. Si eso sucede, solucionamos el error de inmediato", añade. Las declaraciones de Musk se producen en el marco de un mayor escrutinio tanto de la Unión Europea (UE) como del Reino Unido. Bruselas describió la aparición de deepfakes sexualmente explícitos no consensuales en X como "ilegales", "atroces" y "repugnantes". Este mes, los suscriptores de X Premium empezaron a utilizar Grok para generar imágenes no consensuadas de personas en ropa interior, una inquietante tendencia que llevó a usuarios de todo el mundo a pedir una mayor restricción de la herramienta y la eliminación del contenido generado. En medio de la creciente tendencia de Grok a crear imágenes de personas en bikini o poca ropa, el pasado 2 de enero, Musk participó en la polémica publicando una foto suya en bikini. Musk le pidió a Grok que modificara una imagen de alguien en bikini generada por IA para que se pareciera a él, petición que la herramienta ejecutó sin problemas. "Perfecto", escribió Musk en sus redes tras ver el resultado de la IA.