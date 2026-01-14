Hijo de Romeo revela que pronto su padre “bajará de la montaña, y algunos han de estar asustados”

San Pedro Sula, Honduras

Jesús Vásquez, hijo de Romero Vásquez Velásquez, prófugo de la justicia, dijo que su papá pronto “bajará de la montaña y algunos han de estar asustados, los de Libre, por ejemplo”. Jesús Vásquez dijo en medios de comunicación de Olancho que el gobierno de Honduras “quiso utilizar a mi papá para quedarse en el poder, al final el pueblo hondureño habló, nadie quiere comunismo en este país, quieren vivir en libertad”. El general retirado está prófugo desde marzo de 2025 cuando un juez revocó la medida de arresto domiciliario y ordenó prisión preventiva para los generales en retiro Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, los últimos dos guardan prisión en Támara.

Vásquez Velásquez y los dos generales retirados son acusados de los delitos de asesinato de Obed Murillo y la tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos en el contexto del golpe de Estado en 2009. Desde la clandestinidad, Romeo Vásquez está activo en redes sociales. En videos ha cuestionado el accionar del Gobierno de Xiomara Castro, y el conflicto electoral. Jesús Vásquez mencionó que han recibido amenazas por parte del oficialismo, en redes sociales y "hasta una recompensa, como que si fuera un criminal. Han inventado muchos delitos que son totalmente falsos y lo quisieron utilizar para asustar a las Fuerzas Armadas. Pueda o no tener un puesto público, Romeo Vásquez siempre luchará por la patria".