Respaldo legal y político a consejeras del CNE tras fallo de la Sala Constitucional

Tegucigalpa, Honduras.–

La decisión de la Sala de lo Constitucional de admitir los recursos de amparo y ordenar la suspensión de investigaciones penales contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, generó diversas reacciones en los ámbitos jurídico y político, al considerar que el fallo protege derechos fundamentales y garantiza el ejercicio independiente de la función electoral. El apoderado legal de Ana Paola Hall, Gustavo Solórzano, explicó que el recurso de amparo fue presentado ante la vulneración de derechos significativos vinculados directamente al ejercicio de la función electoral de su representada, tanto en su condición de consejera como durante su período como presidenta del CNE. Señaló que la acción buscaba que la Sala conociera de fondo un conflicto que trasciende lo penal y que afecta garantías constitucionales. Solórzano detalló que, como parte de las pruebas, se acreditó una constancia del propio Ministerio Público que confirma que Hall estaba siendo objeto de investigaciones por supuestos delitos relacionados con su función, incluyendo señalamientos de gravedad.

Ante ese escenario, la defensa sostuvo que, antes de cualquier acción penal, debía agotarse el procedimiento establecido en el artículo 234 de la Constitución de la República, referente al juicio político como mecanismo de control previo. El abogado destacó que la Sala de lo Constitucional respaldó esta tesis al admitir el amparo y conceder la medida cautelar solicitada, ordenando la suspensión de las investigaciones del Ministerio Público. Según explicó, el fallo deja claro que, mientras no se desarrolle un juicio político en el Congreso Nacional, no pueden impulsarse diligencias investigativas ni requerimientos fiscales por hechos derivados del ejercicio de la función electoral. Este miércoles, la Sala de lo Constitucional también admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por López, en las mismas condiciones que su compañera Ana Paola Hall. El recurso fue presentado el 30 de octubre de 2025 por su apoderado legal, Dagoberto Aspra, en defensa de la legalidad, la institucionalidad electoral y el respeto al Estado de derecho. En el plano político, Tomás Zambrano, diputado y líder del Partido Nacional, calificó la resolución como una decisión apegada a derecho y necesaria para proteger las garantías de las consejeras. A su criterio, ambas funcionarias se encontraban bajo una fuerte presión institucional y política que ponía en riesgo su integridad y el desarrollo del proceso electoral.