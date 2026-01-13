Tomás Zambrano califica de ilegal decreto promovido por Redondo

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, respondió este martes a las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitidas durante una cadena nacional, y calificó como ilegal e inconstitucional el decreto que ordena un nuevo escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
La reciente entrevista de Zambrano surgió luego de que Luis Redondo hiciera un llamado público a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronunciara sobre los recursos interpuestos en contra del proceso electoral.
“Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos y tutele el derecho violado por el CNE y el TJE, que se niegan injustamente a contar el total de los votos y a resolver las impugnaciones”, manifestó Redondo.
Ante ello, Zambrano cuestionó el uso recurrente de cadenas nacionales por parte del titular del Legislativo y aseguró que sus mensajes carecen de respaldo legal y credibilidad.
“Luis Redondo les ha arruinado el almuerzo con sus conferencias y sus cadenas porque nadie lo quiere escuchar. Yo creo que ni en la casa ni la familia quiere escuchar ya”, expresó el diputado nacionalista.
El parlamentario sostuvo que Redondo se encuentra en la recta final de su gestión y debe garantizar una transición pacífica del poder.
“No entiende ya que solo le quedan un par de días en el poder y que tienen que entregar el poder de manera pacífica”, afirmó Zambrano.
Zambrano señaló que los argumentos expuestos por Redondo durante la cadena nacional están, a su criterio, “totalmente alejados de la verdad y de la legalidad”, y reiteró que el decreto aprobado recientemente por el Congreso Nacional no tiene validez jurídica.
“Todos sabemos que el decreto que aprobaron en el Congreso la semana anterior es un decreto ilegal, un decreto inconstitucional y es un decreto que nadie está obligado a cumplir”, manifestó.
El jefe de bancada del Partido Nacional enfatizó que ninguna institución del Estado está obligada a acatar la disposición legislativa.
“Cuando digo operador de justicia, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Ministerio Público, ni la Policía, ni el Consejo Nacional Electoral; nadie puede obedecer ese decreto”, subrayó.
Las declaraciones de Zambrano surgen luego de que el Congreso Nacional, dominado por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), aprobara el Decreto Legislativo No. 58-2025, mediante el cual se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un nuevo escrutinio general de las actas de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, pese a que los resultados ya fueron oficializados.