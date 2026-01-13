Tomás Zambrano califica de ilegal decreto promovido por Redondo

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, respondió este martes a las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitidas durante una cadena nacional, y calificó como ilegal e inconstitucional el decreto que ordena un nuevo escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

La reciente entrevista de Zambrano surgió luego de que Luis Redondo hiciera un llamado público a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronunciara sobre los recursos interpuestos en contra del proceso electoral.

“Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos y tutele el derecho violado por el CNE y el TJE, que se niegan injustamente a contar el total de los votos y a resolver las impugnaciones”, manifestó Redondo.

Ante ello, Zambrano cuestionó el uso recurrente de cadenas nacionales por parte del titular del Legislativo y aseguró que sus mensajes carecen de respaldo legal y credibilidad.

“Luis Redondo les ha arruinado el almuerzo con sus conferencias y sus cadenas porque nadie lo quiere escuchar. Yo creo que ni en la casa ni la familia quiere escuchar ya”, expresó el diputado nacionalista.