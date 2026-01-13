Luis Redondo pide a la Corte pronunciarse tras decreto que ordena nuevo escrutinio electoral

Tegucigalpa, Honduras,

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional hizo este martes un llamado público a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos en contra del proceso electoral, tras la aprobación y publicación del Decreto Legislativo No. 58-2025, que ordena un nuevo escrutinio general de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Durante una cadena nacional, Redondo afirmó que el bipartidismo “se autoconvocó” para derogar el decreto, el cual “ya es ley de la República”, y sostuvo que existe una vulneración de derechos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). “Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos y tutele el derecho violado por el CNE y el TJE, que se niegan injustamente a contar el total de los votos y a resolver las impugnaciones”, manifestó Redondo.

El titular del Legislativo también se refirió a la situación en el ámbito municipal, señalando que en el Distrito Central existen actas que no habrían sido contabilizadas. "En la capital de la República, el alcalde Jorge Aldana también exige el conteo de los votos en las 435 actas que el CNE y el TJE le niegan de manera fraudulenta", afirmó Redondo. En la misma línea, el diputado Ramón Barrios, del partido Libertad y Refundación (Libre), cuestionó la validez de una declaratoria emitida sin haber concluido el escrutinio especial. "La presunta declaratoria sin haberse concluido el escrutinio especial es un quebrantamiento al orden constitucional y al electorado hondureño. Desde la perspectiva del proceso electoral, la actuación del Consejo Nacional Electoral también resulta jurídicamente reprochable", expresó Barrios. El legislador añadió que los partidos políticos, candidatos y demás actores del proceso electoral tienen derecho a que sus impugnaciones y solicitudes de revisión sean conocidas y resueltas conforme a la ley antes de la emisión de una declaratoria final. "La gravedad de esta infracción se intensifica cuando se analiza el impacto en los niveles municipales y legislativos. Una declaratoria legislativa emitida sin escrutinio completo introduce un vicio de origen en la conformación del próximo Congreso Nacional", sostuvo el diputado de Libre.

Tensión política tras publicación del Decreto No. 58-2025