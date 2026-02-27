A Támara envían a Dennis Galván, joven ligado al crimen de Valeria Alvarado

Tegucigalpa, Honduras

La jueza encargada del caso determinó la medida cautelar de prisión preventiva, basándose en los indicios racionales suficientes y el riesgo de fuga, para garantizar la presencia de Galván en las siguientes etapas del proceso judicial.

Dennis Alexander Galván Canales fue enviado al Centro Penitenciario de Támara tras ser formalmente procesado por su presunta participación en varios delitos contra mujeres vulnerables, incluyendo secuestro, tentativa de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir, informó el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

Según la resolución, el acusado permanecerá bajo custodia durante el término legal de dos años en Támara, departamento de Francisco Morazán.

El caso tiene relación con varios hechos ocurridos durante los últimos meses en diferentes municipios del país. El primero se registró el 26 de febrero de 2025, cuando una joven fue interceptada al bajarse de su vehículo por dos sujetos que descendieron de una camioneta similar a la de la víctima. Bajo amenazas de muerte, fue trasladada a un cajero automático, donde los secuestradores sustrajeron 5 mil lempiras y posteriormente otros 20 mil de su cuenta electrónica.

El 19 de julio, madre e hija fueron víctimas de un ataque mientras salían de la vivienda de un familiar. Un carro azul se estacionó detrás de su vehículo, descendieron sujetos armados y las trasladaron a un área boscosa, donde las despojaron de sus pertenencias y las obligaron a entregar las claves de sus tarjetas bancarias. Ambas fueron rescatadas posteriormente en el municipio de Taulabé.

El 28 de julio, otra joven fue interceptada en Siguatepeque mientras se dirigía a su trabajo. Sujetos armados descendieron de una camioneta blanca, la obligaron a subirse a su vehículo y, bajo amenazas de muerte, la hicieron realizar transferencias mediante banca en línea por montos de 30 mil y 15 mil lempiras, además de 4 mil dólares. La víctima fue finalmente abandonada en una aldea de Taulabé.

Las autoridades judiciales señalaron que Galván Canales habría actuado de manera coordinada en estos delitos, atentando contra los derechos fundamentales de las víctimas y la sociedad en general. Los procesos buscan esclarecer su participación y la posible implicación de otros individuos en la comisión de estos crímenes.

El traslado de Dennis Galván a Támara busca garantizar la seguridad de las víctimas y evitar la fuga del acusado mientras se desarrolla el proceso judicial. La jueza recordó que la prisión preventiva no prejuzga su culpabilidad, sino que asegura la correcta tramitación del caso.