Dennis Galván, acusado del crimen de Valeria Alvarado, rompe en llanto al llegar a los juzgados

San Pedro Sula, Honduras.

Con el rostro visiblemente afligido y lágrimas en los ojos, Dennis Galván llegó esta mañana ante los juzgados donde enfrenta el proceso judicial por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la joven estudiante de Medicina, Valeria Alvarado. Galván, de 29 años, compareció ante las autoridades junto al otro sospechoso, identificado como Ariel Alexander Boquín Chávez, alias “Vegeta”, tras haber sido capturados la semana pasada en medio de un operativo policial que incluyó persecución y volcamiento de un vehículo en San Pedro Sula.

El cuerpo de Valeria, de 20 años, fue hallado sin vida el 22 de febrero pasado en un sembradío de caña en San Manuel, Cortés, luego de que la universitaria fuera reportada desaparecida días antes en El Progreso, Yoro. La Fiscalía presentó cargos formales por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego contra los imputados, y además el juez aceptó solicitar la recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado en la audiencia. Galván no solo enfrenta este caso, sino que también arrastra varias órdenes de captura por delitos graves como secuestro agravado, violación y robo con violencia, según las investigaciones policiales.