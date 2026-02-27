Nuevo incremento al precio de los combustibles a partir del lunes 2 de marzo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía informó que a partir del lunes 2 de marzo de 2026 entrará en vigencia la nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras. De acuerdo con las autoridades, se reflejarán considerables aumentos en la mayoría de los derivados del petróleo, mientras el GLP vehicular experimentará una leve rebaja.

Se trata del séptimo incremento consecutivo al precio de los combustibles en Honduras desde mediados de enero de 2026.

En Tegucigalpa, la gasolina súper subirá L1.34 para alcanzar un precio de L106.46 por galón, mientras la gasolina regular aumentará L1.29 y se cotizará en L96.11, manteniendo el subsidio gubernamental. El kerosene registrará un incremento de L1.24, fijando su nuevo valor en L82.82, y el diésel subirá L1.28 hasta ubicarse en L90.59, también bajo subsidio estatal. Asimismo, el GLP doméstico conservará el apoyo del Gobierno con un precio de L238.13 por cilindro de 25 libras, mientras que el GLP vehicular presentará una reducción de L0.13, estableciendo su nuevo costo en L44.64 por galón.



Precios de los combustibles en la zona norte