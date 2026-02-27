Nuevo incremento al precio de los combustibles a partir del lunes 2 de marzo

La Secretaría de Energía informó que a partir del lunes 2 de marzo de 2026 entrará en vigencia la nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras.
De acuerdo con las autoridades, se reflejarán considerables aumentos en la mayoría de los derivados del petróleo, mientras el GLP vehicular experimentará una leve rebaja.
Se trata del séptimo incremento consecutivo al precio de los combustibles en Honduras desde mediados de enero de 2026.
En Tegucigalpa, la gasolina súper subirá L1.34 para alcanzar un precio de L106.46 por galón, mientras la gasolina regular aumentará L1.29 y se cotizará en L96.11, manteniendo el subsidio gubernamental.
El kerosene registrará un incremento de L1.24, fijando su nuevo valor en L82.82, y el diésel subirá L1.28 hasta ubicarse en L90.59, también bajo subsidio estatal.
Asimismo, el GLP doméstico conservará el apoyo del Gobierno con un precio de L238.13 por cilindro de 25 libras, mientras que el GLP vehicular presentará una reducción de L0.13, estableciendo su nuevo costo en L44.64 por galón.
Precios de los combustibles en la zona norte
Por su parte, en San Pedro Sula, la gasolina súper aumentará L1.28 y pasará a costar L103.98 por galón. La gasolina regular subirá L1.27 hasta L93.65, también subsidiada, mientras el kerosene incrementará L1.17 para situarse en L80.32.
El diésel registrará un alza de L1.26 y alcanzará un precio de L88.11 por galón. El GLP doméstico en la capital industrial del país mantendrá el subsidio estatal con un valor de L216.99, mientras que el GLP vehicular disminuirá L0.13, fijando su precio en L41.11 por galón.
Las autoridades de la Secretaría de Energía han señalado que el subsidio aplicado a algunos combustibles busca reducir el impacto económico en los hogares hondureños ante las variaciones internacionales en los precios del petróleo.