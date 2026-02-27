Exfutbolista muere en enfrentamiento con la Policía en Siguatepeque

Siguatepeque

Como José Reinaldo Molina Velasquez, de 30 años de edad, fue identificado el hombre que falleció ayer jueves tras un enfrentamiento armado con la Policía Nacional.

El hecho violento se registró entre la colonia El Higo y el barrio San Antonio, en Siguatepeque.

De acuerdo con el reporte preliminar, Molina presuntamente había cometido varios asaltos en la zona. El incidente se habría originado tras una persecución policial, luego de que Molina, quien se conducía en su motocicleta, intentara evadir un retén, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El cadáver de Molina quedó tendido en una zona de difícil acceso, a la orilla del río que atraviesa el sector. Después de varias horas, rescatistas lograron recuperar el cuerpo mediante el uso de equipo especializado.

El tiroteo también dejó a un agente policial herido, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.