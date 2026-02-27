Capturan a maestro por presunto abuso contra su compañera en El Zamorano

Un maestro fue capturado por los supuestos delitos de agresión y abuso sexual en perjuicio de una compañera de trabajo, en un hecho que ha generado consternación en el sector de El Zamorano.
Se trata de un ingeniero de 33 años, originario de Danlí, departamento de El Paraíso, y residente en el municipio de San Antonio de Oriente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.
Los hechos se habrían registrado el pasado 22 de febrero, luego de una reunión social desarrollada en las instalaciones de una institución educativa.
De acuerdo al relato de la víctima, el sospechoso habría aprovechado un estado de vulnerabilidad para trasladarla hasta su apartamento, donde presuntamente cometió el abuso. Posteriormente, siempre conforme a la acusación, la habría intimidado con el fin de evitar que interpusiera la denuncia.
El caso continúa bajo indagación de las instancias competentes, mientras el imputado deberá enfrentar el proceso legal correspondiente conforme a la ley.