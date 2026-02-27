Capturan a maestro por presunto abuso contra su compañera en El Zamorano

El Zamorano, Honduras.

Un maestro fue capturado por los supuestos delitos de agresión y abuso sexual en perjuicio de una compañera de trabajo, en un hecho que ha generado consternación en el sector de El Zamorano.

Se trata de un ingeniero de 33 años, originario de Danlí, departamento de El Paraíso, y residente en el municipio de San Antonio de Oriente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.