  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan explosivo ruso de alto poder en Olancho

Una bomba de racimo tipo RBK-250, de fabricación rusa y presuntamente abandonada desde la década de los años 80, fue localizada y destruida de forma controlada por las Fuerzas Armadas de Honduras

Hallan explosivo ruso de alto poder en Olancho

Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras aseguraron y destruyeron mediante detonación controlada el explosivo.
Olancho, Honduras.

Un artefacto explosivo de alto poder fue hallado por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) durante patrullajes de rutina en la comunidad de San Andrés del Bocay, en el departamento de Olancho.

La operación fue ejecutada por personal del Décimo Sexto Batallón de Infantería, asignado al destacamento de Protección Ambiental, en el marco de acciones orientadas a la conservación de los recursos naturales en la zona. Durante el recorrido, los efectivos detectaron un objeto sospechoso que posteriormente fue identificado como un artefacto explosivo.

Esto se sabe del comerciante chino ultimado a balazos en San Pedro Sula

Como medida preventiva, las autoridades militares procedieron a asegurar el perímetro para resguardar la seguridad de los habitantes y coordinaron el desplazamiento de un equipo técnico especializado en explosivos.

Tras la inspección correspondiente, los expertos confirmaron que se trataba de una bomba de racimo tipo RBK-250, de fabricación rusa. Este tipo de munición es considerada de alto poder destructivo, lo que representaba un riesgo significativo para la población civil.

Ante la amenaza, los equipos de destrucción de municiones y explosivos de las FFAA ejecutaron la neutralización del artefacto mediante el método de detonación controlada, procedimiento que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.

Muere cafetalero tras ser atacado por supuesto empleado en Quimistán

De acuerdo con estimaciones preliminares, la bomba podría haber permanecido en el sector desde la década de los años 80, aunque se desconoce cómo llegó al lugar.

La bomba de racimo tipo RBK-250 hallada en una comunidad del departamento de Olancho.

La bomba de racimo tipo RBK-250 hallada en una comunidad del departamento de Olancho.

Las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad en la zona, prevenir posibles incidentes y salvaguardar la integridad de la población.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias