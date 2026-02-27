Nexo con EE UU y reforma del Estado marcan el primer mes del Gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, cumple este viernes un mes en el poder con una gestión marcada por el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, el avance de una reestructuración del aparato estatal y el intento de recuperar la confianza del capital extranjero mediante el retorno a mecanismos de arbitraje.

Desde su investidura el pasado 27 de enero, Asfura, un empresario de la construcción de origen palestino, impulsa un plan de reordenamiento que contempla la fusión o el cierre de instituciones para recortar el gasto corriente y liberar recursos para la inversión.

El primer mes del Ejecutivo ha estado marcado por la sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente la campaña de Asfura en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Esa buena relación con Trump se ratificó el 7 de febrero en un encuentro en Mar-a-Lago, que, según el Gobierno hondureño, buscó relanzar la agenda bilateral de comercio e inversiones.

En materia económica, Asfura prevé oficializar el 6 de marzo próximo la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), decisión que revierte la salida ordenada en 2024 por el Gobierno anterior de la izquierdista Xiomara Castro y que busca contener la fuga de capital extranjero.

El secretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Daniel Fortín, aplaudió la medida y señaló a EFE que el país necesita métodos alternos para resolver conflictos de forma “más expedita”.