Diputado Midence impulsa 10 proyectos de ley para generar empleo

Tegucigalpa, Honduras

Marco Midence, el diputado del Partido Nacional por el departamento de Atlántida, presentó este jueves ante el pleno legislativo un paquete de diez propuestas de ley orientadas a la generación de empleo. El parlamentario detalló que en Honduras seis de cada diez hondureños enfrentan problemas de empleo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que evidencia que este es uno de los principales desafíos que aquejan a la población económicamente activa.

"Hemos empaquetado estos diez proyectos de ley, congruentes con una línea hilvanada de poder generar desarrollo y promoción, enfocado primero en el empleo", dijo Marco Midence al enumerar el listado, encabezado por la Ley de Fomento al Primer Empleo para el 80 % de las personas menores de 40 años. El legislador explicó que el paquete se complementa con la Ley de Fomento a las Industrias y Emprendimientos Digitales, la Ley de Implementación de Medidas para el Fomento del Emprendimiento y la Ley Cero ISV, que consiste en decretar tres días sin Impuesto Sobre Ventas (ISV) en el mes de diciembre.

Marco Midence agregó al paquete de propuestas la creación del Corredor Palmero, desde Tela hasta Puerto Cortés, en un tramo de 37 kilómetros, así como el proyecto de pavimentación de 11 kilómetros en la cuenca del río Cangrejal, una zona turística del litoral atlántico. También se contempla una vía de acceso desde la carretera CA-13 hacia el Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico (Crila).