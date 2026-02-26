  1. Inicio
Presentan iniciativa para reducir la cantidad de diputados del Congreso Nacional

La iniciativa fue presentada por la diputada Alia Kafati, quien argumentó que el número actual de diputados representa una carga financiera excesiva que no se traduce en calidad legislativa

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, presentó este jueves una iniciativa que plantea reducir el número de diputados del Congreso Nacional.

La congresista argumentó que el número actual de diputados representa una carga financiera excesiva que no se traduce en calidad legislativa. El proceso implicaría modificar el artículo 202 de la Constitución de la República.

Aseguró que el mantenimiento de tantos parlamentarios implica un gasto masivo en sueldos, viáticos, subsidios y ayudas. Según el planteamiento, este dinero debería ser redirigido hacia sectores críticos donde la población realmente lo necesita, específicamente en salud, educación y seguridad pública.

"Es un dineral que creo que la cantidad no significa una calidad en la legislación", expresó Kafati.

Además, cuestionó por qué un país de 10 millones de habitantes requiere una cámara tan amplia. Reconoció que la aprobación será un reto, pues implica que los diputados voten contra sus propios intereses.

Finalmente, enfatizó en que esta no es una propuesta populista, ya que afecta directamente las posibilidades de reelección de quienes la promueven.

Redacción La Prensa
