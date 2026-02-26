Avanza diálogo por Ley de Empleo a Tiempo Parcial en Honduras

La comisión encargada de socializar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial sostuvo este jueves una reunión de trabajo con representantes de Fedecámaras Honduras y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), como parte del proceso de diálogo y construcción participativa de la iniciativa que se discute en el Congreso Nacional.
Durante el encuentro se intercambiaron criterios y aportes del sector privado, en un esfuerzo por avanzar hacia una normativa que promueva oportunidades de empleo, fomente la inversión y garantice seguridad jurídica en el país.
La comisión reiteró que el proceso busca recoger observaciones de los distintos sectores antes de que el proyecto continúe su trámite legislativo. Hasta el momento, las centrales obreras no han emitido nuevas declaraciones tras esta reunión con el empresariado.
No obstante, previamente dirigentes sindicales manifestaron su rechazo a la propuesta actual. Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), afirmó que el sector obrero no está de acuerdo con el texto que se encuentra en discusión.
“No estamos de acuerdo en la propuesta que actualmente se tiene en el Congreso Nacional y hemos ido más allá. Nadie puede estar en contra de que se genere empleo en el país y mucho menos que se le dé trabajo a los jóvenes. Ese no es el tema”, expresó Durón.
El dirigente sostuvo que la preocupación radica en posibles afectaciones al marco legal vigente. “Hay un efecto muy grave en esta propuesta que trastoca el Código Laboral de Honduras y la misma Constitución. Nuestra propuesta en concreto es que se respete 100% el Código actualmente vigente en el país”, subrayó.
Durón recordó que en el pasado ya fue derogada una normativa relacionada con empleo, al considerar que vulneraba derechos laborales, por lo que insistió en que cualquier nueva legislación debe garantizar plenamente la protección de los trabajadores.
Desde el sector empresarial, en tanto, se ha enfatizado la necesidad de contar con herramientas que faciliten la generación de puestos de trabajo, especialmente para jóvenes y personas que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.
Diálogo por el Empleo en Honduras🏛️— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) February 26, 2026
La Comisión para socializar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Fedecámaras Honduras y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT). pic.twitter.com/v90iPvYdKG
El debate sobre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial se mantiene abierto, mientras el Congreso Nacional continúa el proceso de consultas con los distintos actores involucrados.
Por ahora, el proyecto sigue en etapa de socialización y no se ha anunciado una fecha específica para su eventual discusión y votación en el pleno legislativo.
El desarrollo de este diálogo será clave para definir el futuro de una iniciativa que busca impactar el mercado laboral hondureño en los próximos años.