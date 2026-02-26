Avanza diálogo por Ley de Empleo a Tiempo Parcial en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La comisión encargada de socializar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial sostuvo este jueves una reunión de trabajo con representantes de Fedecámaras Honduras y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), como parte del proceso de diálogo y construcción participativa de la iniciativa que se discute en el Congreso Nacional.

Durante el encuentro se intercambiaron criterios y aportes del sector privado, en un esfuerzo por avanzar hacia una normativa que promueva oportunidades de empleo, fomente la inversión y garantice seguridad jurídica en el país.

La comisión reiteró que el proceso busca recoger observaciones de los distintos sectores antes de que el proyecto continúe su trámite legislativo. Hasta el momento, las centrales obreras no han emitido nuevas declaraciones tras esta reunión con el empresariado.

No obstante, previamente dirigentes sindicales manifestaron su rechazo a la propuesta actual. Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), afirmó que el sector obrero no está de acuerdo con el texto que se encuentra en discusión.