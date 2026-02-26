Cancelan vuelo a España debido a falla mecánica

San Pedro Sula, Honduras.

El vuelo UX16 de la aerolínea Air Europa, programado para salir desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales con destino a Madrid, España, fue cancelado este jueves 26 de febrero, según confirmaron fuentes oficiales del aeropuerto.

La salida estaba prevista inicialmente para las 11:45 am, pero fue reprogramada para las 3:30 pm debido a desperfectos mecánicos en la aeronave, según indicaron pasajeros, luego de que les informaran sobre la cancelación definitiva del vuelo.

Hasta el momento, la aerolínea no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el incidente. Solo comunicó a los pasajeros que “se encuentra coordinando alternativas y soluciones” para quienes resultaron afectados.

Mientras que el aeropuerto Ramón Villeda Morales indicó que el personal de la aerolínea está atendiendo a los pasajeros para reprogramar sus vuelos y ofrecer asistencia.

Algunos afectados expresaron que los problemas estarían relacionados con el motor del avión Boeing 787-8, con capacidad para más de 200 personas, con el que la erolínea opera esta ruta, aunque la compañía aún no ha confirmado esta información.