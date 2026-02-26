  1. Inicio
Cancelan vuelo a España debido a falla mecánica

El vuelo UX16 de San Pedro Sula a Madrid fue cancelado debido a un problema técnico; pasajeros esperan pronta reprogramación

Pasajeros se forman en fila para ser atendidos en los mostradores de la erolínea tras la cancelación del vuelo.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

El vuelo UX16 de la aerolínea Air Europa, programado para salir desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales con destino a Madrid, España, fue cancelado este jueves 26 de febrero, según confirmaron fuentes oficiales del aeropuerto.

La salida estaba prevista inicialmente para las 11:45 am, pero fue reprogramada para las 3:30 pm debido a desperfectos mecánicos en la aeronave, según indicaron pasajeros, luego de que les informaran sobre la cancelación definitiva del vuelo.

Hasta el momento, la aerolínea no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el incidente. Solo comunicó a los pasajeros que “se encuentra coordinando alternativas y soluciones” para quienes resultaron afectados.

Mientras que el aeropuerto Ramón Villeda Morales indicó que el personal de la aerolínea está atendiendo a los pasajeros para reprogramar sus vuelos y ofrecer asistencia.

Algunos afectados expresaron que los problemas estarían relacionados con el motor del avión Boeing 787-8, con capacidad para más de 200 personas, con el que la erolínea opera esta ruta, aunque la compañía aún no ha confirmado esta información.

La cancelación generó largas filas en los mostradores de atención del Villeda Morales, y muchos pasajeros manifestaron su preocupación por perder vuelos de conexión en destinos internacionales.

Entre ellos se encuentran nueve estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA), quienes tenían programado viajar a Alemania para iniciar sus pasantías en empresas de dicho país.

Pasajeros mientras esperan ser atendidos por personal de la aerolínea.

 (Foto: Cortesía)

El viaje de estos estudiantes había sido postergado desde noviembre de 2025, debido a que no recibieron apoyo gubernamental como lo había hecho un grupo anterior, lo que les impidió adquirir los boletos aéreos en su momento y tuvieron que posponer sus prácticas.

La Fundación Prospera conoció su situación y donó L500,000 para cubrir los pasajes aéreos, permitiendo que los estudiantes finalmente pudieran realizar su sueño. Esta mañana, familiares y amigos los acompañaron para despedirlos, aunque ahora enfrentan la incertidumbre de perder parte de su itinerario.

La agencia encargada de la compra de los boletos les informó que el próximo vuelo de Air Europa disponible es hasta el lunes, lo que implica que los estudiantes podrían retrasar casi una semana el inicio de sus actividades en Alemania.

Mientras que otros pasajeros manifestaron preocupación por el vencimiento de su estadía migratoria, temiendo sanciones del Instituto Nacional de Migración (INM), que pueden ascender a L7,000.

Hasta el momento la aerolínea continúan trabajando en la atención de los pasajeros afectados y la reprogramación de sus vuelos, aunque aún no ha emitido una comunicación oficial.

Redacción La Prensa
