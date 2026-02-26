  1. Inicio
UPNFM vs Platense, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras promete emociones intensas con el enfrentamiento entre UPNFM y Platense FC.

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL UPNFM - PLATENSE

ALINEACIONES TITULARES

Alineación titular de Lobos UPNFM: Alex Güity, Luis López, Geremy Rodas, José García, Aaron Zúñiga, Cristopher Hernández, Jonathan Güity, Marcos Morales, Leonardo Herrlein, Kilmar Peña y Roberto Moreira.

Platense y su equipo titular: Merlin Bonilla, Rubén García, Eduardo Urbina, Brandon Santos, Alexander Aguilar, Israel Canales, Ofir Padilla, Yeison Arriola, Edwin Solani y Georgie Welcome.

-- LA PREVIA--

El Liga Nacional de Honduras Clausura 2026 continúa su curso y sigue regalando grandes enfrentamientos, sorpresas y emociones en esta nueva edición del campeonato del fútbol hondureño.

En esta ocasión, la jornada 8 nos presenta un atractivo duelo entre los Lobos de la UPNFM y el Platense, dos equipos que buscarán sumar puntos importantes en sus aspiraciones dentro del torneo.

El encuentro está programado para iniciar a las 5:15 pm, hora de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, mientras que el minuto a minuto podrá seguirse a través de Diario La Prensa.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

