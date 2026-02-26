UPNFM vs Platense, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Alineación titular de Lobos UPNFM: Alex Güity, Luis López, Geremy Rodas, José García, Aaron Zúñiga, Cristopher Hernández, Jonathan Güity, Marcos Morales, Leonardo Herrlein, Kilmar Peña y Roberto Moreira. Platense y su equipo titular: Merlin Bonilla, Rubén García, Eduardo Urbina, Brandon Santos, Alexander Aguilar, Israel Canales, Ofir Padilla, Yeison Arriola, Edwin Solani y Georgie Welcome.

El Liga Nacional de Honduras Clausura 2026 continúa su curso y sigue regalando grandes enfrentamientos, sorpresas y emociones en esta nueva edición del campeonato del fútbol hondureño.

En esta ocasión, la jornada 8 nos presenta un atractivo duelo entre los Lobos de la UPNFM y el Platense, dos equipos que buscarán sumar puntos importantes en sus aspiraciones dentro del torneo.

El encuentro está programado para iniciar a las 5:15 pm, hora de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, mientras que el minuto a minuto podrá seguirse a través de Diario La Prensa.