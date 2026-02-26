Matan a mujer en Choloma en el barrio Concepción de Choloma

Choloma, Cortés

La mujer fue atacada por desconocidos que, sin mediar palabras, le dispararon hasta quitarle la vida.

Una mujer identificada como Pedrina García Melgar, de 55 años, fue asesinada en el barrio Concepción de Choloma la tarde de este jueves 26 de febrero.

El crimen se registró en el sector conocido como Puente Negro y es por donde antes cruzaba el tren de la Tela Railroad Company.

El cuerpo de la mujer quedó boca arriba en la calle principal del referido barrio. Los hechos se registraron a eso de las 4:00 pm de este jueves.



Se informó que en el lugar se contabilizaban unos 12 casquillos de arma de fuego. Los vecinos han pedido más presencia policial en la zona.







