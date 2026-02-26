¿Qué se sabe sobre la cancelación del vuelo UX16 de San Pedro Sula a Madrid?

San Pedro Sula, Honduras

El vuelo UX16 de la aerolínea Air Europa con destino a Madrid fue retrasado este jueves 26 de febrero luego de que la aeronave presentara fallas técnicas minutos antes del despegue programado a las 11:45 de la mañana en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, dejando a unos 290 pasajeros varados y sin una nueva hora ni fecha confirmada de salida.

La aeronave transportaba a unos 290 pasajeros, en su mayoría hondureños, así como viajeros con nacionalidad española y de otras nacionalidades. El vuelo tenía como destino el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Tras detectar el desperfecto mecánico, la salida fue reprogramada inicialmente para las 3:30 de la tarde.

Sin embargo, posteriormente se notificó a los pasajeros que el itinerario quedaba suspendido sin una hora ni fecha confirmada.

Personal de Air Europa confirmó a La Prensa que el vuelo podría realizarse este mismo día si la aeronave logra repararse, aunque también existe la posibilidad de que salga mañana, el lunes o incluso hasta el jueves, por lo que aún no hay una confirmación definitiva.

Los pasajeros han permanecido durante largas horas en la terminal aérea. Algunos llegaron desde las 6:00 de la mañana, otros a las 7:00 y 8:30, siguiendo la recomendación de presentarse con al menos tres horas de anticipación para vuelos internacionales.

Durante la espera, los viajeros denunciaron falta de atención inicial, señalando que padecieron hambre y sed.

Posteriormente, la aerolínea distribuyó alimentos, incluyendo pizza y refrescos, para los afectados.