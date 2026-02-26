  1. Inicio
Sistema 911 refuerza capacidad de respuesta y mantiene atención las 24 horas

La institución detalló que el centro de atención continúa recibiendo y canalizando llamadas de auxilio sin interrupciones

El SNE 911 también aseguró que mantiene conectividad total con sus 21 enlaces de emergencia, integrando de forma efectiva a las diferentes instituciones de socorro y seguridad del Estado.
Tegucigalpa, Honduras

El Sistema Nacional de Emergencias 911 informó este jueves que mantiene plenamente operativos sus servicios de atención y protección en todo el territorio nacional, asegurando respuesta inmediata las 24 horas del día ante cualquier incidente.

La institución detalló que el centro de atención continúa recibiendo y canalizando llamadas de auxilio sin interrupciones, gracias al trabajo permanente de personal técnico especializado que coordina emergencias médicas, situaciones de seguridad, incendios y otras contingencias.

Asimismo, confirmó que el sistema de videoprotección permanece activo, con monitoreo constante a través de cámaras de seguridad distribuidas estratégicamente en distintas regiones del país.

Según la entidad, recientemente se logró la recuperación de varios dispositivos de vigilancia que se encontraban inactivos, lo que permite fortalecer la capacidad de respuesta visual y mejorar la coordinación de operativos en tiempo real junto a las fuerzas del orden.

El SNE 911 también aseguró que mantiene conectividad total con sus 21 enlaces de emergencia, integrando de forma efectiva a las diferentes instituciones de socorro y seguridad del Estado. Esta red de comunicación destacó permite que el centro único de operaciones mantenga un flujo de información constante y coordinado.

