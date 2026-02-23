Sistema 911 inicia revisión del personal tras presuntas irregularidades administrativas

El Sistema Nacional de Emergencia 911 informó que inició un proceso de verificación y validación legal del personal que labora en la institución, luego de detectar presuntas irregularidades administrativas.
A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que actualmente funciona bajo una Comisión Interventora creada mediante decreto ejecutivo en febrero de 2023, cuya vigencia se extiende hasta el 28 de febrero de 2026.
Sin embargo, la nueva administración señaló que, al asumir funciones, constató que los tres miembros de la Comisión Interventora abandonaron sus cargos sin realizar un proceso de transición, lo que generó un vacío administrativo.
Según el comunicado, esta situación dejó expedientes de personal incompletos, documentos irregulares y acuerdos sin respaldo legal dentro de la Dirección de Talento Humano.
Asimismo, se identificaron acuerdos que presuntamente habrían sido firmados en favor de algunos empleados, lo que ha generado dudas sobre su legalidad y trazabilidad.
Debido a que el 911 forma parte del Sistema de Seguridad Nacional, la administración actual indicó que es su obligación garantizar la integridad institucional y la seguridad ciudadana.
Por ello, se realizará una revisión exhaustiva para confirmar que "el personal cumple con los requisitos de ingreso, evaluaciones técnicas y pruebas de confianza correspondientes".
