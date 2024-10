$!“Muertas” siguen cientos de cámaras del 911 en el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Kevin Fúnez, un informático apasionado seguidor del equipo de fútbol Marathón, murió en mayo de este año, víctima de un ataque. Durante una madrugada que parecía rutinaria, su vida se apagó en un instante en la 20 calle del segundo anillo de San Pedro Sula, cuando desconocidos le dispararon en la cabeza.

Lo que en un inicio se perfilaba como una tragedia que podría aclararse gracias a cámaras de seguridad, pronto se convirtió en una dolorosa frustración para su familia y para aquellos que clamaban por justicia.

Había una cámara del Sistema Nacional de Emergencias 911 en la zona, pieza clave que pudo ayudar a la Policía a identificar y dar rostro de los responsables, pero la realidad es que la cámara no funcionaba, nunca grabó, no había evidencia, no había ese video que todos esperaban para allanar el camino de las investigaciones.