De 1,900 cámaras del 911, solo unas 800 están funcionando

Todo comenzó en 2022 y, aun con la comisión interventora, no se ha logrado resolver uno de los problemas más grandes: que las cámaras de videovigilancia funcionen en un 100% en el país.

El problema con la videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencia del 911 parece no haber sido resuelto, ya que solo alrededor de un 42% de las cámaras están funcionando en el valle de Sula.

Inicialmente, la interrupción del servicio se debió a una deuda millonaria que mantenía el Gobierno con la empresa proveedora, posteriormente los despidos masivos en la institución causaron que faltaran operadores con experiencia para manejar la videovigilancia, por los momentos se desconoce si esta última es la razón de que sigan sin operar las cámaras en su totalidad, ya que las autoridades no dieron declaraciones.

Por medio de solicitud 276-2024 hicimos varias consultas al Sistema Nacional de Emergencia ; pero solo respondieron algunas y no las referentes a la videovigilancia o los proyectos de mejora que tienen en ejecución o contemplados para hacer en el país y zona norte.

Este rotativo conoció que de 1,900 cámaras instaladas en el valle de Sula, solo están operando unas 800, distribuidas en La Lima, San Manuel, Cofradía, Villanueva, Choloma y San Pedro Sula. Estiman que en la Capital Industrial hay entre 700 a 800 cámaras, pero no todas funcionan.

“La patrulla llegó como una hora después, yo ya estaba fastidiado, es demasiado el tiempo que perdí, más todas las llamadas que hice y costó que me contestaran, y cuando me contestaron me hicieron aquel montón de preguntas”, afirmó Garay.

Ciudadanos también han comentado que por falta del funcionamiento de algunas cámaras se ven afectados con la investigación que hace la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) a la hora de deducir responsabilidad en un accidente de tránsito. Expertos han señalado que la falta de videovigilancia limita la investigación de un delito y alienta a los grupos delictivos a cometer actos criminales.

Consultamos a la ciudadanía sobre el servicio 911 en redes sociales, y las opiniones están divididas: mientras algunos lo definen como un servicio deficiente, para otros ha mejorado mucho en el último año.