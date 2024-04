Enfermedad de José ‘Pepe’ Mujica, ¿Cuál es y desde cuándo está en tratamiento?

“Y es doblemente complejo en mi caso porque padezco una e nfermedad inmunológic a hace más 20 años que me afectó entre otras cosas los riñones, lo cual crea dificultades para técnicas de radioterapia o de cirugía ”, explicó.

“Si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio . Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen”.

“En mi vida más de una vez anduvo l a Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando (...) Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa”, afirmó.

Apuntó que los médico s están evaluando los pasos a seguir, pero estimó que la situación no parece fácil.

“La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad, y si no la utilizamos no somos libres”, enfatizó. “La vida es tan hermosa que que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces”.

“Por lo demás, estoy agradecido, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, concluyó entre aplausos y gritos de “¡Vamos Pepe!”.

Mujica se integró a la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros a mediados de los años 1960. Cayó preso en 1972, y permaneció tras las rejas durante toda la dictadura cívico-militar que comenzó en Uruguay en 1973 y se mantuvo hasta 1985. Un cuarto de siglo después se convirtió en presidente de su país.