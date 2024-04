Zendaya vive un trío amoroso en su nueva película

La pista de tenis se convierte en el terreno en el que se dirime un triángulo amoroso en “Challengers” o “Desafiantes”, la nueva película de Luca Guadagnino, en la que Zendaya toma la raqueta para jugar el partido de su vida: “A veces es duro mantener viva la ambición”, confiesa la estrella a EFE en Roma, antes del estreno mundial de la cinta, que llegó a los cines hondureños ayer 25 de abril.

“Algunas veces esa ambición es más fuerte y otras veces es más difícil sacarla de ti mismo, es duro mantenerla viva, pero está ahí”, reconoce en las horas previas del estreno, sentada junto a sus compañeros de reparto, Josh O’Connor y Mike Faist.

Los tres dan vida a un triángulo amoroso con el que Guadagnino sigue explorando el vasto universo sentimental de la juventud, tal y como ya hiciera en algunas de sus obras más aclamadas, desde “Call me by your name” (2017) a la más reciente, “Bones and all” (2022).