Los Looks Icónicos de Zendaya en la Met Gala

La actriz Zendaya, conocida por sus papeles en la serie “Euphoria” y las películas de Spider Man, ha deslumbrado en la Met Gala desde su debut en 2015.

Aquí, repasamos sus looks más icónicos a lo largo de los años. Cada uno de estos looks no solo capturó la esencia del tema de la Met Gala de ese año, sino que también destacó el estilo único y audaz de Zendaya. Estamos ansiosos por ver qué nos depara la Met Gala de 2024. Puede ver gratis la gala en el canal oficial de Youtube de la revista Vogue.