Kimberly Rowe, la promesa del Rock Pop hondureño

“No me había arriesgado como a intentar sacar notas más altas hasta que llegué a la secundaria y fue gracias a mi maestro señor ander palau . Ya él se puso conmigo, iba a mi casa, me daba cursos, me daba clases. Incluso, los fines de semana yo iba a la escuela a aprender. Eso me ayudó muchísimo. Luego me convertí en la vocalista principal de la banda del colegio, ahí me despojé de todos mis miedos”, relata la joven de 21 años de edad.

“Desde pequeña ella fue quien me impulsó inicialmente en esto. Yo cantaba super mal, nunca recibí clases de canto directamente, pero la primera vez que yo descubrí que me gustaba bastante tenía como seis años, mi papá animaba un evento benéfico y fue ahí donde canté públicamente por primera vez”, relata Kimberly Rowe , originaria de Puerto Cortés .

Pasó el tiempo y llegó el momento que le sirvió como impulso definitivo para dedicarse a ser artista y fue cuando hace dos años quedó entre los cinco finalistas de “La Academia” , en donde finalmente Cesia Sáenz representó al país.

“Ahí fue donde yo sentí como que tenía que estar en esto sí o sí, me fui de mi casa, me vine (de Puerto Cortés) buscando el sueño de cantante aquí a San Pedro Sula y empecé a trabajar medio tiempo en un call center. , aquí se me abrió las puertas con Ley Seca que es mi banda actual, banda de rock and roll.

La oportunidad surgió el año pasado luego que el bajista me escribiera a través de las redes sociales preguntándome si conocía algunas canciones de Phil Collins y Toto y si estaría dispuesta a estar con ellos en un tributo musical y pues de ahí en adelante nos preparamos, nos reunimos, hablamos del proyecto y aquí estamos”, explica.

La joven artista compartió también que está incursionando con un proyecto acústico personal que se llama “Lady Rowe” , y para el próximo año planea grabar su primera canción escrita por ella.

“Tengo cerca de 15 canciones escritas, pero voy a comenzar con la que más me ha tocado, que es una inspirada en un momento difícil de mi vida y la que me transporta como a otra atmósfera. Al inicio ponía un límite en mi meta como artista y decía que solo quería como estar en el medio, pero ya estando aquí diría que ya no me límite, simplemente dejo que las cosas se vayan dando y mi meta es todo, o sea, hacer. Todo lo que pueda hacer en estos años”, declara la también estudiantes de canto y guitarra que quisiera hacer una colaboración con Nilo Espinal .

“Como artista lo respeto y admiro mucho. Entonces, incluso con él quiero grabar todo lo que es mi canción. Me gusta bastante su manera de trabajar como productor. Entonces, planeo ir con él”, admite con seguridad.

Como una lección aprendida en el poco tiempo que lleva como cantantes, Rowe asegura que ha aprendido a que nunca se debe depender de lo que otros hagan.

“Todo lo que queríamos lo tenemos que trabajar nosotros. No podemos esperar que las oportunidades siempre las trabajen los demás, debemos crearlas. Y de esa manera, solo de esa manera, vamos a ver el éxito que queremos”, apostó.

