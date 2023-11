Ana Suazo, la viajera hondureña que comparte sus aventuras

Ana Suazo es una hondureña que ama cada rincón de su país, donde quiera que va aprovecha para crear videos interactivos y compartir su experiencia en ese lugar.

Es originaria y residente en Tegucigalpa, apasionada por el maquillaje y la cocina. A sus 30 años, sus proyectos digitales van en auge; su carisma, empeño y pasión son características que le permiten navegar positivamente por los surcos de la innovación y la tecnología. A continuación, presentamos una amena e interesante entrevista sobre sus inicios, su proceso de creación y preparación para llevar a cabo sus proyectos audiovisuales, así como sus lugares turísticos recomendados y planes a futuro.

— ¿Cómo nació tu interés por crear videos para redes sociales?

Hace muchos años inicié redes sociales con un enfoque de belleza y maquillaje, pero fue en pandemia que comencé a viajar y documentar mis viajes y a las personas les gustó esto mucho, lo seguí haciendo y gracias a Dios aquí estamos creciendo y cumpliendo un sueño.

— ¿Qué es lo que más disfrutas de este proceso creativo?

Conocer nuevos lugares, compartir ese lado positivo de mi país con las personas que me siguen y que me compartan que por algún video conocieron ese lugar. También me escriben personas hondureñas que viven en el extranjero y que por ver mis videos tienen a Honduras cerca en su corazón, eso me da mucha alegría y nostalgia porque entiendo ese amor a nuestra tierra y ese sentimiento de extrañar el calor de su país.

— ¿Qué es lo más tedioso en este proceso de crear contenido?

Muchas veces hay personas que no valoran todo el esfuerzo que resulta crear contenido. Por otro lado, al viajar y hacer contenido se sacrifican muchas cosas, ya que por hacer contenido bonito puede llegar a tener más peso que la parte de relajación y disfrutar al 100%; siempre se disfruta, pero es la obligación (en mi caso) hacer contenido suficiente, primero, y luego el relax; a veces el tiempo se hace corto.

¿Cuáles consideras que han sido tus mayores retos para posicionar tu contenido?

Ir mejorando mi equipo de producción para poder ofrecer a mis seguidores videos con amor, pero con calidad. Han sido muchos meses de ahorro, sacrificios para poder tener ese equipo de grabación y compartir mis experiencias de viaje de la mejor manera.

— ¿Hay más personas involucradas en la creación y producción de su contenido audiovisual?

Inicié grabando, editando, y haciendo todo yo. Realizar videos es un proceso que lleva mucho trabajo y por eso, en ocasiones, mis familiares me apoyan con llevarme a los lugares, en algunas ocasiones son mis modelos y en otras me apoyan grabándome a mí, cuando no puedo hacerlo solita. Hace un tiempo recibí mucho apoyo de Miguel, mi pareja, quien se encarga ahora de volar el dron, mientras yo realizo grabaciones con mis otras herramientas para realizar la producción. En ocasiones, Miguel me graba, me toma fotos y pues hacemos buen equipo. Él también me ayuda con las negociaciones con clientes.

— ¿Cómo te preparas antes para organizar un viaje?

Suelo ser bien espontánea, hay viajes que surgen de la nada. Me gusta hacer un “check list” (revisión) del equipo, asegurarme que todo vaya cargado, investigar el lugar, llevar suficiente ropa por si surge extender el viaje y, principalmente, siempre poner todo en manos de Dios.

— ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en tus viajes?

Viajar de noche en una carretera poco iluminada, con lluvia y perdernos en el camino para finalmente llegar al destino.

— ¿Prefieres viajar sola, con tu familia o amigos?

Nunca viajo sola, siempre lo hago con Miguel o con miembros de mi familia. Es una gran bendición para mí poder compartir tiempo con ellos y les agradezco siempre por apoyar este sueño viajero.

— Cinco lugares de Honduras que recomendarías y que no son tan conocidos.

Laguna del Cacao, Jutiapa, Atlántida, playa Miami, Tela, Laguna de los Micos, Tela, Termas del Río en Gracias, Lempira, y manglares de Jones Ville en Santos Guardiola.

— ¿Qué otros proyectos profesionales nos puedes adelantar?.

Siempre hacer contenido de mi país, pero me gustaría llevar este proyecto más allá y estoy trabajando en crear contenido internacional, primero Dios, muy pronto.