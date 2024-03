Primero la ilusiona y luego la cambia por otra

Hola, Doctora Corazón. Conocí a un chavo hace un año, desde entonces me gusta, es un año menor. Cuando lo conocí él tenía novia y yo le regalé un cartel que decía “me gustas” y ella le dijo que se sentía bien feo y que no sé qué, pero ella es bisexual y podía besarse con cuanta niña pudiera y con los chavos ni se diga y él le creía las mentiras que le decía.

Ellos terminaron hace casi mes y medio; él me mandó mensaje, empezamos a tener conversaciones muy bonitas; él me mandaba mensajes que decían,“buenos días, pórtate bien, échale ganas al colegio y ten un hermoso día”, yo de igual manera le decía lo mismo.

Él me pidió que le diera tiempo, porque había terminado mal con su ex y yo le dije que sí, pues tuve en mi casa un problema grande. El problema es que ya después él le dijo a una amiga que se había enamorado de otra persona y yo me quedé con un sentimiento horrible que hasta hoy no más no se me quita.

Ayúdame, dame un consejo.Dany, 16 años

Respuesta

Querida Dany. Te explico que precisamente por ser más joven que tú, el chico del que me hablas hizo lo que hizo, a esa edad la atracción por las personas puede moverse cada día. No le pasa a todas las personas, pero pasa. Así que en vez de que gastes energía tratando de descifrar porqué este chico ya anda con otra, mejor revisa qué necesitas hacer para aceptar lo que pasó y no sufrir por alguien que está en otro canal.

Date chance de vivir el duelo, y el duelo duele,porque no se te hizo ser novia de este chavito y date chance de fijarte en alguien más. Te aseguro que en cuanto dejes de sentir que te mintió o que te hizo a un lado podrás dejar espacio para que llegue alguien más a tu vida. No te claves con una desilusión, te queda mucho tiempo por vivir y mucho amor por sentir.