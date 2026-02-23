Habilitan trocha oeste del Segundo Anillo en San Pedro Sula desde la 4 calle a la 33

La trocha oeste del Segundo Anillo de Circunvalación, desde la 4 hasta el bulevar de la 33, fue habilitada hoy para el tránsito vehicular.
El calvario se terminó para los conductores que utilizan la salida este, ya que por varios días el congestionamiento fue un verdadero calvario por el cierre de calles y avenidas aledañas.
Los conductores ya pueden utilizar esta importante vía que busca descongestionar el tráfico en los bulevares de San Pedro Sula, principalmente en el este, salida a La Lima y el bulevar de la 33.
El deterioro de la carpeta asfáltica impactaba de manera directa la movilidad vehicular en esta arteria, donde transitan diariamente alrededor de 60 mil vehículos livianos y pesados.
Los equipos municipales continuarán trabajando en obras complementarias, entre ellas la construcción de retornos, aceras, señalización vial e iluminación, con el objetivo de garantizar una circulación más segura y ordenada para los conductores y peatones.
El proyecto, ejecutado con una inversión de 89,777,427.91 lempiras provenientes en su totalidad de fondos municipales, forma parte de las iniciativas de la administración local para mejorar la vialidad en la ciudad industrial.
La obra incluye soluciones viales complementarias y trabajos de infraestructura que impactan de manera directa en la movilidad urbana, explicó el alcalde Roberto Contreras.
Contreras informó en su cuenta de X que los equipos no pararon de trabajar y la constructora cumplió con el plazo contractual. El clima fue uno de los factores que retrasó la construcción y por ello se tuvo que posponer la habilitación.
Hoy, la habilitación ya es una realidad. La apertura de esta trocha permitirá distribuir mejor el flujo vehicular que circula por los bulevares principales de San Pedro Sula, históricamente congestionados en horas pico. Con esta conexión, se espera reducir tiempos de traslado tanto para transporte liviano como pesado.
“Este proyecto había sido construido originalmente con asfalto, pero ya había cumplido su ciclo devida. El alto flujo vehicular aceleró el colapso de esta importante arteria, por lo que tomamos la decisión de reconstruirla en su totalidad”, dijo.
Satisfacción y agradecimiento
Vecinos del sector manifestaron su satisfacción por la transformación y la habilitación de la vía que ya estaba completamente en abandono.
Jorge Espinoza, representante de la Asociación de Volqueteros de Sula, explicó que la obra ayudará significativamente porque es un punto bastante álgido y donde nosotros hemos tenido mucho sufrimiento con nuestros vehículos por el mal estado de la vía.
Espinoza aseguró que era una tortura circular por esta trocha; los carros se arruinaban y ahora ya no tendremos problemas. Es un gran proyecto que viene a aliviar el tráfico vehicular, aseguró.
Para Julio Fernández, de la Asociación de Taxis Colectivos de San Pedro Sula, el cambio de asfalto a concreto hidráulico de esta trocha del Segundo Anillo viene a mejorar la circulación vial.
“Antes eran un caos porque la calle estaba bastante deteriorada y destruíamos nuestros carros cada vez que pasábamos por aquí, y con esta obra ya vamos a tener las unidades en mejor estado y ya no se nos arruinarán nuestros carros”, aseguró.
La obra contempla la construcción y pavimentación de 30,699.65 metros cuadrados, la instalación de señalización vial, incluyendo líneas continuas, discontinuas, pasos peatonales, vialetas y señales restrictivas,, así como la construcción de 5,038.05 metros lineales de bordillos pintados y 5,594.12 metros cuadrados de aceras de concreto.
También incluye el reemplazo de tubería del alcantarillado sanitario, protección de tuberías de agua potable y la instalación de tubería de PVC con sus respectivos accesorios y pruebas hidrostáticas, fortaleciendo el sistema sanitario del sector.
Con la habilitación de esta vía estratégica, la municipalidad busca avanzar en la modernización de la red vial y ofrecer mayor seguridad y fluidez al tránsito en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.