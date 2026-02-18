Esta es la fecha en que inaugurará el tramo del segundo anillo de SPS

Los trabajos en el tramo de norte a sur del segundo anillo de San Pedro Sula están llegando a su final y, aunque en un inicio se manejaba que el jueves se inaugurarían, ha habido un cambio de última hora.
Las autoridades han informado que ya son pocos los detalles los que faltan, pero ya no será el jueves que se habilite el paso de la 4 a la 33 calle.
El alcalde Roberto Contreras fue testigo de cómo la empresa encargada de la obra tiró la última parte de concreto en este tramo que va de la cuarta a la octava calle.
Este tramo, de la cuarta calle a la octava, ha sido el último en fundirse. Foto panorámica que muestra el tramo de 29 calles que se han construido por completo en el segundo anilllo.
Desde que comenzaron los trabajo, el primer tramo que se habilitó fue este que inicia en la 27 y termina en la 33, en las cercanías del estadio Olímpico.
El segundo tramo fue de la 20 a la 27 calle. La parte más crítica del segundo anillo comenzaba justamente desde acá, hasta la 33.
Hace unos días se habilitó el paso desde la 10 a la 20 calle.
Ese proyecto cuesta 89,777,427.91 lempiras, con fondos cien por ciento municipales, obligando a la municipalidad a cerrar calles aledañas al proyecto para poder avanzar. Esos cierres han generado tráfico en las salidas del este, tomando en cuenta que están en un sector donde el tráfico es pesado y a diario circulan más de 20 mil rastras y el doble de carros livianos.
Las autoridades han confirmado que al terminar los trabajos de señalización, se inaugurará el paso.
Se confirmó que los actos se llevarán a cabo el lunes 23 de febrero.
El segundo anillo estaba totalmente destruido y a raíz de esa situación la Corporación Municipal aprobó el proyecto y repavimentar la zona. El gran problema es que es un tramo donde pasa transporte pesado y el pavimento se daña, pero la vida útil de ese pavimento es entre 25 a 30 años, aun con el paso de camiones, rastras y volquetas.
La obra completa incluye la construcción y pavimentación de la trocha oeste con concreto hidráulico MR 650, el reemplazo de la tubería del alcantarillado sanitario y la protección de las tuberías de agua potable.