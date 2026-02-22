Las bellezas del clásico, show de Ultra Fiel y ambientazo para el Olimpia-Motagua

La Ultra Fiel llegó en una tremenda caminata y puso un tremendo ambiente en la previa del Clásico capitalino, y las hermosas chicas se robaron los suspiros.
¡AMBIENTAZO! Diario La Prensa te trae las mejores postales captadas en la previa del emocionante Clásico capitalino entre Olimpia y Motagua por la jornada 7.
Así llegó este aficionado, totalmente cubierto, para disfrutar desde las gradas del Clásico capitalino entre Olimpia y Motagua esta tarde.
Más postales de los aficionados que desde muy temprano llegaron al coloso capitalino para poner el ambiente afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Así fue la tremenda llega de la Ultra Fiel al coloso capitalino para alentar al equipo de sus amores.
Con tambores, bombos y aplausos, así puso el ambiente la Ultra Fiel en la previa del Clásico capitalino de la Liga Nacional de Honduras.
Este aficionado del conjunto melenudo se hizo presente desde muy temprano para alentar a los Albos esta tarde ante Motagua.
Sin parar, con ganas del triunfo y con toda la energía: así llegó la Ultra Fiel para apoyar al Olimpia, que esta tarde tiene un crucial juego ante Motagua.
La Ultra Fiel llegó en una tremenda caminata al Nacional Chelato Uclés.
Las familias también se hicieron presentes en el coloso capitalino para no perderse el duelo entre Olimpia y Motagua.
Así posaron para el lente en la previa del Clásico capitalino, a la espera del pitazo inicial para disfrutar del equipo de sus amores, el Olimpia.
La previa del Olimpia vs Motagua se engalanó con las chicas bellas del león afuera del Estadio Nacional.
En el Estadio Nacional más de alguno salió enamorado, ya que las bellas mujeres robaron suspiros.
Sinceramente, ella sí roba suspiros en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Las lindas periodistas de otros medios deportivos no faltaron a la cita en el partido.
Este uniforme del león es un escándalo, pero ella también robó miradas en el feudo capitalino.
Así llegaron los futbolistas del Motagua con la tarea de derribar al Olimpia de Espinel.
Por otro lado, así fue la llegada de Olimpia antes de enfrentar a Motagua.