Pichichi LaLiga: Lewandowski perdonó y otro marcó doblete; así quedó Mbappé

La jornada 25 de la Liga Española continuó este domingo: nuevo doblete y así les fue a los jugadores del Barcelona
19. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino sigue su mala racha en la LaLiga y se fue en blanco ante el Espanyol. Lleva solo 7 goles tras 25 jornadas.
18. Hugo Duro (Valencia) -- El jugador español tuvo minutos ante el Villarreal, pero se fue en blanco. Lleva 7 goles acumulados.
17. Gerard Moreno (Villarreal) -- Ha estado fuera por lesión y lleva 7 tantos en lo que va de la Liga Española.
16. Jorge de Frutos -- No anotó en esta fecha ante el Real Betis (1-1) y se queda en la tabla con sus 7 goles.
15. Vladyslav Vanat (Girona) -- El ucraniano tiene acción con su equipo el próximo lunes 23 ante el Alavés. Se ha quedado relegado en la tabla de goleadores con 7 anotaciones.
14. Raphinha (FC Barcelona) -- El capitán azulgrana no ha marcado ante el Levante. Lleva 8 goles.
13. Juan "Cucho" Hernández (Real Betis) -- Tuvo minutos este sábado ante el Rayo Vallecano, pero se fue sin marcar. Se queda con sus 8 goles.
12. Georges Mikautadze (Villarreal) -- Es otro de los delanteros que cuenta con 8 anotaciones en lo que va de la Liga Española. No anotó este domingo ante el Valencia.
11. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño continuó con su buena racha y el sábado alcanzó los 9 goles.
10. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego fue titular ante el Espanyol y anotó doblete. Lleva 9 goles.
9. Alberto Moleiro (Villarreal) -- También se fue en blanco ante el Valencia y se quedó estancado con 9 anotaciones.
8. Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) -- El español se fue en blanco en el empate 3-3 ante el Real Oviedo. Se queda con 10 goles en esta jornada 25.
7. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco no ha tenido su mejor cuota goleadora. No marcó ante el Levante este domingo y se ha quedado relegado con 10 goles.
6. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La joven estrella azulgrana tampoco marcó en esta jornada 25 y se mantiene con 10 goles.
5. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- No pudo marcar en el triunfo de su equipo este domingo ante el Mallorca. Lleva 10 anotaciones.
4. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El español otra vez se fue en blanco y se ha quedado atrás en la lucha por el 'Pichichi' y sigue con sus 12 goles.
3. Ante Budimir (Osasuna) -- Fue autor de uno de los tantos ante el Real Madrid y subió en la tabla de goleadores tras alcanzar las 12 dianas.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- Su equipo perdió este domingo y aunque está en puestos de descenso, se mantiene en el podio como una de las sorpresas con sus 16 anotaciones. No pudo marcar en esta fecha.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés no tuvo su mejor partido y se fue sin marcar en la derrota ante Osasuna (2-1). Se mantiene en la cima con 23 anotaciones.
Así va la tabla de goleadores de la Liga Española tras la continuación de la jornada 25 este domingo.
DESTACADO // Iago Aspas (Celta de Vigo) -- Se destapó con doblete este domingo ante el Mallorca y alcanzó los 4 goles.
DESTACADO // Fermín López (FC Barcelona) -- El juvenil regresó al gol y este domingo llegó a las 5 dianas.