El Pirata de Culiacán y Valeria Márquez: Las muertes de influencers ligadas a El Mencho

Tras la muerte de Ruben Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, volvieron a circular los casos de Valeria Marquez y El Pirata de Culiacán, dos influencers cuyos nombres fueron vinculados en su momento al entorno del líder del CJNG, entre otros casos.
El jefe del Cartel Jalisco Nueva Generacion murió en un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde también fallecieron otros seis presuntos integrantes del grupo criminal.
El caso de Juan Luis Lagunas Rosales, El Pirata de Culiacán, marcó un antes y un después. El joven se volvió viral por sus videos polémicos y su mensaje "El Mencho a mí me pela la v...".
El 18 de diciembre de 2017 fue asesinado a tiros dentro de un bar en Zapopan. Aunque no hubo imputaciones directas contra el CJNG, el crimen fue ampliamente atribuido a su estructura.
En 2025, a muerte de la reconocida influencer Valeria Márquez también sacudió a la comunidad digital. La joven fue atacada mientras transmitía en vivo desde su negocio en Zapopan.
En redes surgieron rumores sobre un supuesto vínculo con Ricardo Ruiz Velasco, conocido como El Doble R, por lo que su muerte fue atribuida al CJNG. Sin embargo, autoridades mexicanas aclararon que no existían señalamientos formales en su contra.
En Guadalajara, el asesinato de Daisy Ferrer Arenas, modelo venezolana y trabajadora del bar Bandidas, fue uno de varios crímenes contra mujeres extranjeras en el circuito nocturno de la ciudad.
Ferrer Arenas conoció a Iván Martínez Macías, señalado como prestanombres del bar, y a Daniel Quintero Riestra, jefe de plaza del CJNG en la capital jalisciense.
Con la caída de El Mencho, estos nombres reaparecen en la conversación pública, recordando cómo la violencia del narcotráfico ha rozado el mundo de los influencers en México.
Durante la acción, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.