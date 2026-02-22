¿Quién era El Pirata de Culiacán y por qué es tendencia tras la muerte de El Mencho?

Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán, fue un influencer mexicano de 17 años originario de Sinaloa que saltó a la fama en redes sociales por videos donde aparecía consumiendo alcohol y drogas en exceso. Con una infancia marcada por el abandono de sus padres y habiendo trabajado como lavacoches en su juventud, se convirtió en una figura viral adoptando el lema "así nomás quedó".