¿Quién era El Pirata de Culiacán y por qué es tendencia tras la muerte de El Mencho?

En el 2017, El Pirata de Culiacán se atrevió a insultar a El Mencho en un video, algo que no le gustó al capo mexicano. Esta es la historia de su triste final

Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán, publicó un video en 2017 donde insultó directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán, fue un influencer mexicano de 17 años originario de Sinaloa que saltó a la fama en redes sociales por videos donde aparecía consumiendo alcohol y drogas en exceso. Con una infancia marcada por el abandono de sus padres y habiendo trabajado como lavacoches en su juventud, se convirtió en una figura viral adoptando el lema "así nomás quedó".

Seguramente esta imagen le ha salido cuando ingresa a las redes sociales con el encabezado: El Pirata de Culiacan sale a buscar a El Mencho...

 Meme tomado de las redes sociales
O esta imagen con palabras como "revelan la identidad de la persona que le dio de baja a El Mencho".
El protagonista del meme es Juan Luis Lagunas Rosales, quien fue conocido como El Pirata de Culiacán, un joven que fue acribillado a los 17 años luego de insultar a El Mencho, uno de los capos más sanginarios de México.
La frase exacta que pronunció fue: "A mí el Mencho me pela la v...". Antes de ese video había subido muchos polémicos, pero ahí comenzó el inicio de su fin como influencer.

El material se volvió viral rápidamente en redes sociales, mostrando al joven aparentemente bajo los efectos del alcohol mientras lanzaba el desafío al capo.
Semanas después de la publicación, el 18 de diciembre de 2017, el joven de 17 años fue asesinado en un bar llamado "Mentados Cántaros" en Zapopan, Jalisco.
La Fiscalía de Jalisco investigó el crimen como un ataque directo, vinculándolo con las ofensas publicadas. Recibió al menos 15 impactos de bala.
El nombre del influencer volvió a ser tendencia debido a reportes sobre la muerte de El Mencho durante un operativo en Tapalpa el 22 de febrero de 2026.
