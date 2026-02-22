Estos son los criminales que podrían sustituir a El Mencho como líder del CJNG tras su muerte

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó que este domingo Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, México. Con su muerte, son varios los nombres que resuenan como posibles sucesores del jefe del CJNG.
Durante la acción, fallecieron otros cuatro integrantes del CJNG y otros tres resultaron heridos de gravedad, quienes fallecieron mientras iban de camino a una emergencia, asimismo tres militares también quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención especializada, apuntó la autoridad.
"Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicó el comunicado.
Durante la acción, explicó la autoridad, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.
Entre ellos, se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identificación será confirmada mediante los peritajes correspondientes, precisó.
Además, señaló que fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.
En 2023 se reveló que el capo del narcotráfico presentaba serios problemas de salud a raíz de una diabetes y esto habría podido causar su muerte.
Ante esto, el CJNG tenía varios nombres en lista que figuraban como sucesores del líder del cartel en caso de que El Mencho falleciera a causa de su problema de salud o, incluso, por una captura.
Según el periodista mexicano Ricardo Raphael, el principal candidato a ser el nuevo jefe del CJNG es Ricardo Ruiz Velasco, alias El Doble R, debido a que era un amigo muy cercano de El Mencho y es uno de los altos mandos de esta organización criminal.
Otro de los candidatos para ser el sucesor de El Mencho es Audias Flores, alias El Jardinero, quien actualemente es uno de los líderes del cartel y está encargado del tráfico de drogas, extorsiones y sobornos dentro del CJNG.
Otro de los nombres que ha resonado es el de Julio Alberto Castillo, quien está casado con Jessica Johanna Oseguera, hija de El Mencho.
De acuerdo con Ricardo Raphael, Gerardo González Ramírez, alias El Apá y Ramon N, mejor conocido como El Moncho también podrían sustituir al líder del CJNG.