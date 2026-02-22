  1. Inicio
Operativo letal: así cazaron a El Mencho y a sus cuatro peligrosos aliados

Aparte de El Mencho, en ese megaoperativo las autoridades mexicanas abatieron a cuatro cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 14:12 -
  • Agencia EFE
Operativo letal: así cazaron a El Mencho y a sus cuatro peligrosos aliados
1 de 10

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó este domingo el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de autoridades estadounidenses.

 Foto: EFE
2 de 10

Según el comunicado oficial, en la acción murieron otros cuatro integrantes del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad. Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

 Francisco Guasco / EFE
3 de 10

Asimismo, tres militares fueron lesionados durante el enfrentamiento y trasladados a centros hospitalarios para recibir atención especializada. En un comunicado, la dependencia destacó que, en el marco de la cooperación bilateral, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses para la ejecución de la operación.

 Francisco Guasco / EFE
4 de 10

"Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicó la nota.

 Francisco Guasco / EFE
5 de 10

Durante la acción, explicó la autoridad, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

 Francisco Guasco / EFE
6 de 10

Entre ellos, se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identificación será confirmada mediante los peritajes correspondientes, precisó.
7 de 10

Además, señaló que fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.
8 de 10

La operación fue planeada con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), y contó con el despliegue de refuerzos en Jalisco y estados vecinos.
9 de 10

Las autoridades no han precisado la identidad de los otros cuatro cabecillas fallecidos ni el alcance total del impacto en la estructura del CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país.
10 de 10

Tras el operativo y en reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y en otros estados del país, como Michoacán (oeste), Guerrero (centro), Tamaulipas (norte) y Baja California (noroeste).
