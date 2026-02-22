Operativo letal: así cazaron a El Mencho y a sus cuatro peligrosos aliados

Según el comunicado oficial, en la acción murieron otros cuatro integrantes del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad. Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.