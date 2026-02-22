¿Quiénes son los hijos de El Mencho? A su esposa recién la liberaron por buena conducta

La tercera hija, Laisha Michelle Oseguera González, ha sido ubicada en Estados Unidos desde 2022, según el medio Illicit Investigations. De acuerdo con esa publicación, fue señalada por su presunta participación en el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en noviembre de 2021, junto a su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias ‘El Guacho’.