¿Quiénes son los hijos de El Mencho? A su esposa recién la liberaron por buena conducta

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como ‘El Mencho’, fue abatido este 22 de febrero de 2026 durante un operativo en Jalisco, según reportes preliminares. Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado públicamente las circunstancias del operativo.
Tras su muerte, resurge el interés sobre su entorno familiar, en particular sobre los hijos que tuvo con Rosalinda González Valencia, alias ‘La Jefa’.
Foto reciente de Rosalinda González Valencia, alias ‘La Jefa’, la esposa de El Mencho.
El Cartel Jalisco Nueva Generación es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una de las organizaciones criminales más peligrosas de México y ha sido vinculado al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.
Entre sus hijos destaca Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del cártel y considerado el segundo al mando dentro de la organización.
Rubén Oseguera fue detenido en tres ocasiones y liberado en dos. Tras su última captura, en junio de 2015, permaneció recluido en el penal federal de El Altiplano hasta su extradición a Estados Unidos en febrero de 2020.
"Menchito" enfrenta cargos en la Corte Federal del Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por uso y posesión de armas de fuego.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala de haber utilizado armas, artefactos destructivos y de ordenar actos violentos para mantener el control de la organización, entre ellos el presunto derribo de un helicóptero militar mexicano.
El 7 de marzo de 2025 fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por tráfico de armas y distribución de drogas, específicamente por el envío de cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina.
Por su parte, Jessica Oseguera González, alias ‘La Negra’, fue detenida en febrero de 2020 en Washington, D.C., acusada de participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas al CJNG.
La jueza Beryl A. Howell la sentenció a 30 meses de prisión, luego de que aceptara su responsabilidad en los cargos imputados. Recuperó su libertad el 14 de marzo de 2022.
La tercera hija, Laisha Michelle Oseguera González, ha sido ubicada en Estados Unidos desde 2022, según el medio Illicit Investigations. De acuerdo con esa publicación, fue señalada por su presunta participación en el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en noviembre de 2021, junto a su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias ‘El Guacho’.
Tras el arresto de Gutiérrez Ochoa en noviembre de 2024 en California, por presuntos delitos de distribución de drogas y lavado de dinero, Laisha Michelle Oseguera González no enfrenta cargos en Estados Unidos, según el mismo medio.
Rosalinda González Valencia, esposa de Oseguera Cervantes, fue detenida en noviembre de 2021 y sentenciada en 2023 a cinco años de prisión por delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada.
El 27 de febrero de 2025 fue liberada del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, en Morelos, luego de que un juez federal determinara que cumplía con los requisitos para acceder a la libertad anticipada por buena conducta y por haber cumplido parte de su condena.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes. Sin embargo, el ejército mexicano le dio de baja la mañana de este domingo 22 de febrero.