Muerte de El Mencho desata caos y terror en Jalisco; activan alerta roja

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco y Michoacán (oeste de México) con vehículos incendiados, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales que realizaban un operativo en la zona, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según reportaron las autoridades.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la acción federal "ha derivado en enfrentamientos en la zona" y que, como reacción, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".
Lemus señaló que ordenó activar el "código rojo" para "inhibir actos contra la población", y que se ha instalado una Mesa de Seguridad, que sesionará de manera permanente, en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo.
En varios puntos de Jalisco, medios locales reportaron vehículos incendiados y bloqueos de carreteras, principalmente en la región sur del estado, tras el operativo en el municipio de Tapalpa.
En imágenes difundidas por medios y redes sociales, se observan vehículos en llamas atravesados sobre carreteras y columnas de humo visibles a varios metros de distancia.
En Michoacán, autoridades reportaron incidentes similares, con bloqueos y quema de vehículos en algunas vialidades. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó, por su parte, que "se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer la vialidad ante bloqueos carreteros".
Esta reacción fue derivada de "labores para la captura de objetivos criminales", apuntó la autoridad, sin dar más detalles.
Hasta el momento, no hay información oficial sobre el resultado del operativo ni sobre las personas que presuntamente se busca detener. Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse en sus casas ante el riesgo y a evitar las zonas donde se registran los bloqueos y enfrentamientos.
Las recientes acciones giraron tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo encabezado por el Ejército mexicano.
Desde tempranas horas se reportaron fuertes despliegues de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, considerado uno de los bastiones del grupo criminal.
Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros en al menos seis entidades: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, lo que generó alarma entre la población.
Horas después, autoridades confirmaron que Oseguera Cervantes fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas militares en territorio jalisciense.